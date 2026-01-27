onedio
Ticaret Bakanlığı'ndan Gündem Olan Hamburgerciye İnceleme

Ticaret Bakanlığı’ndan Gündem Olan Hamburgerciye İnceleme

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2026 - 21:19

İstanbul’da bulunan ve her gün sadece 10 kişiye hizmet vermesiyle bilinen bir hamburgerci, menüde bulunan 8 katlı hamburgeri yemek için daha önce 6 katlı hamburger yeme şartı getirmişti.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, gündem olan hamburgerci ile ilgili satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Emirgan’da bulunan bir hamburgerci, ilginç kuralları ile sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul Emirgan’da bulunan bir hamburgerci, ilginç kuralları ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Emirgan'da yer alan küçük bir hamburgerci, günde sadece 10 kişi alıyor. Bu 10 kişiden biri olmak isterseniz de günler öncesinden WhatsApp üzerinden rezervasyon bilgilerinizi ve kişi sayınızı belirterek yer ayırtmanız gerekiyor.

İşletmenin son olarak ise yeni bir kural getirdiği ortaya çıkmıştı. TikTok’taki “dentalitenizikoruyun” isimli hesabın paylaşımına göre, ilginç işletme 8 katlı hamburger sipariş edebilmek için daha önce 6 katlı hamburger yeme şartı getirmiş.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, son günlerde gündem olan hamburgerci ile ilgili 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme başlatıldığını açıkladı.

'Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.

İşletmelerin keyfi biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır.

Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.

Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız.'

