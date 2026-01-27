Ticaret Bakanlığı’ndan Gündem Olan Hamburgerciye İnceleme

İstanbul’da bulunan ve her gün sadece 10 kişiye hizmet vermesiyle bilinen bir hamburgerci, menüde bulunan 8 katlı hamburgeri yemek için daha önce 6 katlı hamburger yeme şartı getirmişti.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, gündem olan hamburgerci ile ilgili satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.