Ticaret Bakanlığı’ndan Gündem Olan Hamburgerciye İnceleme
İstanbul’da bulunan ve her gün sadece 10 kişiye hizmet vermesiyle bilinen bir hamburgerci, menüde bulunan 8 katlı hamburgeri yemek için daha önce 6 katlı hamburger yeme şartı getirmişti.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, gündem olan hamburgerci ile ilgili satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Emirgan’da bulunan bir hamburgerci, ilginç kuralları ile sosyal medyada gündem olmuştu.
Bekir Kaplan'ın paylaşımı
