İstanbul’da Günde Sadece 10 Kişi Alan, Özel Rezervasyonla Gidilen ve Kapısından Şifre ile Girilen Hamburgerci

Ali Can YAYCILI
14.10.2025 - 12:02

İstanbul Emirgan'daki bir hamburgercinin çalışma şekli ve sosyal medya hesabınan duyurduğu fiyatları gündem oldu. Günde sadece 10 müşteri aldığını belirten işletme, 3 arkadaş gidecekken birinizin işi çıkarsa siz onun parasını vermek isteseniz bile rezervasyonunuzu iptal ediyor. Mekana girebilen günlük 10 kişiden biri olabilmeniz için günler öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor ve dükkandan içeri girerken de size verilen özel şifre ile kapıyı açmalısınız. 

Ve tabi ki en çok merak edilen şey; fiyatlar... Tüm detaylar haberimizde...

İstanbul'daki bir hamburgercinin çalışma şekli ve özellikle fiyat listesi sosyal medyada gündem oldu.

Emirgan'da yer alan küçük bir hamburgerci, günde sadece 10 kişi alıyor. Evet yanlış duymadınız; sadece 10 kişi. Bu 10 kişiden biri olmak isterseniz de günler öncesinden Whatsapp üzerinden rezervasyon bilgilerinizi ve kişi sayısınızı belirterek yer ayırtmalısınız.

Her yoldan geçen içeriye girmesin diye rezervasyon sonrasında size özel verilen şifreyi kullanıyorsunuz!

Diyelim ki yer buldunuz, rezervasyon yaptırdınız. Yine de öylece elinizi kolunuzu sallayarak içeri giremiyorsunuz. Mekanın kapısında şifreli bir kilit var. Rezervasyon sonrasında size verilen şifre ile kapıyı açarak içeri giriyorsunuz. Rezervasyon yaptırmadan 'haydi bir hamburger yiyelim' diyerek gidemezsiniz!

Gelelim en çok merak edilen bölüme: Fiyatlar!

Hamburgerler ortalama 1500 TL civarında. Patates kızartması 988 TL, çay ve su ise 218 TL...

