İstanbul’da Günde Sadece 10 Kişi Alan, Özel Rezervasyonla Gidilen ve Kapısından Şifre ile Girilen Hamburgerci
İstanbul Emirgan'daki bir hamburgercinin çalışma şekli ve sosyal medya hesabınan duyurduğu fiyatları gündem oldu. Günde sadece 10 müşteri aldığını belirten işletme, 3 arkadaş gidecekken birinizin işi çıkarsa siz onun parasını vermek isteseniz bile rezervasyonunuzu iptal ediyor. Mekana girebilen günlük 10 kişiden biri olabilmeniz için günler öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor ve dükkandan içeri girerken de size verilen özel şifre ile kapıyı açmalısınız.
Ve tabi ki en çok merak edilen şey; fiyatlar... Tüm detaylar haberimizde...
İstanbul'daki bir hamburgercinin çalışma şekli ve özellikle fiyat listesi sosyal medyada gündem oldu.
Her yoldan geçen içeriye girmesin diye rezervasyon sonrasında size özel verilen şifreyi kullanıyorsunuz!
Gelelim en çok merak edilen bölüme: Fiyatlar!
