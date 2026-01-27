onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Marketlere Yeni Sigara Düzenlemesi Geliyor: Taslak Ortaya Çıktı

Marketlere Yeni Sigara Düzenlemesi Geliyor: Taslak Ortaya Çıktı

Sağlık Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2026 - 20:09

Sağlık Bakanlığı, tütün ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alacak. Bakanlığın hazırlığı yeni taslakta, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklanacak. Marketlerde de sigaraların görünürlüğü azaltılacak ve kasa arkasında olması yasaklanacak. Sağlık Bakanlığı, yeni düzenleme ile kapalı alanlarda yasağı delen işletmelerle ilgili de çalışma yapacak.

Kaynak: İclal Kibar / Habertürk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de 2008 yılından beri kapalı alanlarda sigara içmek yasak.

Türkiye’de 2008 yılından beri kapalı alanlarda sigara içmek yasak.

Ancak son zamanlarda birçok işletme yasağı delerek kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade ediyordu. Şikayetler sonrasında harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tütün ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler yapmaya karar vermişti.

Habertürk’ten İclal Kibar’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta park ve bahçelerde sigara içilmenin önüne geçilecek.

Bakanlık, düzenleme ile çocukları tütün içilmesi veya içen kişileri görmesini engellemeye çalışacak.

Marketlerde de sigara düzenlemesi olacak.

Marketlerde de sigara düzenlemesi olacak.

Bakanlığın hazırladığı taslakta marketlerde satılan sigara da yer alacak. Yeni düzenleme ile marketlerde kasa arkasında sigara satışına izin verilmeyecek. Marketlerde sigaranın görünürlüğü iyice azaltılacak.

2019 yılında yürürlüğe giren “kara paket” uygulamasıyla sigara paketlerindeki logolar kaldırılıp uyarıcı görsellerin alanı artırılırken, satış noktalarında ürünlerin dışarıdan görülmesi de engellendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

İnsanı içine attıkları kanser eder. İhale sigaraya kalır (:

Kzlt

Düzenlemeyi destekliyorum, sokaklarda biradan daha ucuza satılan kimyasallar gibi el altından satılsın. Görünür yerlerde olmasın.

Bozkurt

Fiyatları görünmez yapamadıkları için hınçlarını sigaradan çıkarıyorlar kesin. :)