Marketlere Yeni Sigara Düzenlemesi Geliyor: Taslak Ortaya Çıktı
Sağlık Bakanlığı, tütün ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alacak. Bakanlığın hazırlığı yeni taslakta, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklanacak. Marketlerde de sigaraların görünürlüğü azaltılacak ve kasa arkasında olması yasaklanacak. Sağlık Bakanlığı, yeni düzenleme ile kapalı alanlarda yasağı delen işletmelerle ilgili de çalışma yapacak.
Kaynak: İclal Kibar / Habertürk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de 2008 yılından beri kapalı alanlarda sigara içmek yasak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marketlerde de sigara düzenlemesi olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İnsanı içine attıkları kanser eder. İhale sigaraya kalır (:
Düzenlemeyi destekliyorum, sokaklarda biradan daha ucuza satılan kimyasallar gibi el altından satılsın. Görünür yerlerde olmasın.
Fiyatları görünmez yapamadıkları için hınçlarını sigaradan çıkarıyorlar kesin. :)