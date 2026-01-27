Marketlere Yeni Sigara Düzenlemesi Geliyor: Taslak Ortaya Çıktı

Sağlık Bakanlığı, tütün ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alacak. Bakanlığın hazırlığı yeni taslakta, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklanacak. Marketlerde de sigaraların görünürlüğü azaltılacak ve kasa arkasında olması yasaklanacak. Sağlık Bakanlığı, yeni düzenleme ile kapalı alanlarda yasağı delen işletmelerle ilgili de çalışma yapacak.

Kaynak: İclal Kibar / Habertürk