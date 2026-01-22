Türkiye'de Sigara Kullanımında Yeni Dönem: Yeni Sigara Yasakları Başlıyor! Sağlık Bakanı Detayları Açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımının normalleşmesini engellemek ve tütün ürünlerine erişimin görsel etkilerini azaltmak amacıyla kapsamlı bir mevzuat çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, sigara içilen alanların ve bu alışkanlığa dair görsellerin toplumdaki görünürlüğünü kısıtlamayı hedefleyen kanun taslağını en kısa sürede Meclis'e sunacaklarını belirtti. Özellikle kadınlar ve gençler arasındaki artış trendine dikkat çeken Bakan, temel amaçlarının yasaklayıcı bir tavırdan ziyade bireylerin kendi iradeleriyle bu alışkanlıktan vazgeçmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde her üç kişiden birinin sigara kullandığını ve yüzde 33 seviyesindeki bu oranı yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, sigaranın çocuklar tarafından doğal bir tüketim maddesi gibi algılanmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti. Bu kapsamda, sigara içilen mekanların sınırlandırılması ve tütün materyallerinin göz önünden kaldırılması planlanırken, aynı zamanda mevcut mücadele mekanizmalarının da kapasitesi artırılıyor. Bakanlığın bu süreçte sigara bırakma polikliniklerini daha işlevsel hale getirdiği ve sahada görev yapan mobil sigara denetim ekiplerini güçlendirdiği açıklandı.