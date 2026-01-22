onedio
Türkiye'de Sigara Kullanımında Yeni Dönem: Yeni Sigara Yasakları Başlıyor! Sağlık Bakanı Detayları Açıkladı

Türkiye'de Sigara Kullanımında Yeni Dönem: Yeni Sigara Yasakları Başlıyor! Sağlık Bakanı Detayları Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2026 - 07:08 Son Güncelleme: 22.01.2026 - 07:16

Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında radikal bir yasa değişikliğine hazırlanıyor. Sigaranın toplum içindeki görünürlüğünü minimize etmeyi hedefleyen yeni düzenlemenin, özellikle gençleri korumak amacıyla kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Sigara tiryakilerine kötü haber: Bakan Memişoğlu yeni sigaraya yasaklarının geleceğini açıkladı.

Sigara tiryakilerine kötü haber: Bakan Memişoğlu yeni sigaraya yasaklarının geleceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımının normalleşmesini engellemek ve tütün ürünlerine erişimin görsel etkilerini azaltmak amacıyla kapsamlı bir mevzuat çalışması yürüttüklerini bildirdi. 

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, sigara içilen alanların ve bu alışkanlığa dair görsellerin toplumdaki görünürlüğünü kısıtlamayı hedefleyen kanun taslağını en kısa sürede Meclis'e sunacaklarını belirtti. Özellikle kadınlar ve gençler arasındaki artış trendine dikkat çeken Bakan, temel amaçlarının yasaklayıcı bir tavırdan ziyade bireylerin kendi iradeleriyle bu alışkanlıktan vazgeçmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde her üç kişiden birinin sigara kullandığını ve yüzde 33 seviyesindeki bu oranı yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, sigaranın çocuklar tarafından doğal bir tüketim maddesi gibi algılanmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti. Bu kapsamda, sigara içilen mekanların sınırlandırılması ve tütün materyallerinin göz önünden kaldırılması planlanırken, aynı zamanda mevcut mücadele mekanizmalarının da kapasitesi artırılıyor. Bakanlığın bu süreçte sigara bırakma polikliniklerini daha işlevsel hale getirdiği ve sahada görev yapan mobil sigara denetim ekiplerini güçlendirdiği açıklandı.

Türkiye'de sigara yasağının geçmişi:

Türkiye’de sigara yasağının geçmişi:

Türkiye'de tütünle mücadele süreci, 1996 yılında başlayan ve 2008 yılında genişletilen '4207 sayılı Kanun' ile yasal bir zemine oturtuldu. İlk etapta kamu binalarında ve toplu taşıma araçlarında başlayan yasaklar, zamanla restoran, kafe ve bar gibi eğlence mekanlarının kapalı alanlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. 2019 yılında yürürlüğe giren 'kara paket' uygulamasıyla sigara paketlerindeki logolar kaldırılıp uyarıcı görsellerin alanı artırılırken, satış noktalarında ürünlerin dışarıdan görülmesi de engellendi. Mevcut düzenlemeler uyarınca, okul ve ibadethane çevrelerinde satış kısıtlamaları uygulanmakta, sürücü koltuğunda sigara içilmesi yasaklanmakta ve kapalı alan ihlallerine karşı ağır idari para cezaları verilmektedir.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
