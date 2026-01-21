Kortların Gururu: Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez’in İlham Veren Yükselişi
Zeynep Sönmez ismini son günlerde sıkça duymuş olabilirsiniz. Kendisi, henüz 23 yaşında olmasına rağmen Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu. Ülkemizin adını kortlarda duyurmayı başaran Sönmez, Türk tenisinin son yıllardaki en dikkat çeken isimleri arasında çoktan yerini aldı.
Gelin, milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i biraz daha yakından tanıyalım! 😍
Zeynep Sönmez, genç yaşına rağmen Türk tenisinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.
Profesyonel kariyerine ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) seviyesinde şampiyonluklar kazanarak başladı.
Gelelim 2026'ya...
Başarılarının daim olacağından hiç şüphemiz yok Zeynep!
