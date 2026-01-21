onedio
Kortların Gururu: Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez’in İlham Veren Yükselişi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.01.2026 - 22:31

Zeynep Sönmez ismini son günlerde sıkça duymuş olabilirsiniz. Kendisi, henüz 23 yaşında olmasına rağmen Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu. Ülkemizin adını kortlarda duyurmayı başaran Sönmez, Türk tenisinin son yıllardaki en dikkat çeken isimleri arasında çoktan yerini aldı.

Gelin, milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i biraz daha yakından tanıyalım! 😍

Zeynep Sönmez, genç yaşına rağmen Türk tenisinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 11 numaralı seribaşı Alexandrova ile karşılaştı. Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olmayı başardı. Kortlarda Zeynep Sönmez rüzgarı eserken aramalarda da durum farksızdı. Telefonu eline alan herkes 'Zeynep Sönmez kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Tabii başarılarla dolu Zeynep Sönmez'in biyografisi de bir hayli dolu!

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sönmez, profesyonel bir tenisçinin sürekli seyahat ve bireysel disiplin gerektiren hayatına da erken yaşlarda adım attı. Henüz 6-7 yaşında tenise ilgi duyan Sönmez, 'Yaz okulunda basketboldan kaçıp tenise gidince bir antrenör tarafından fark edildim ve tenise başladım.' diyerek tenis yolculuğunu anlatıyor.

Profesyonel kariyerine ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) seviyesinde şampiyonluklar kazanarak başladı.

Sönmez, kısa sürede WTA seviyesine de ulaştı. Sönmez'i Türkiye'de geniş kitlelere tanıtan asıl sıçrama ise 3 Kasım 2024'te Meksika'daki Merida Open ile geldi. Sönmez, ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2, 6-1 yenerek WTA düzeyindeki ilk tekler şampiyonluğunu kazandı. 

Zeynep Sönmez'in bu zaferi, Türk tenisinde Çağla Büyükakçay'dan (2016) bu yana yeni bir WTA şampiyonluğu anlamına da geldi!

Grand Slam performanslarıyla öne çıkan Sönmez, 2024 Roland Garros’ta kariyerinde ilk kez ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Aynı zamanda Wimbledon ve Amerika Açık elemelerinde de final turlarına kadar yükselmeyi başardı. Grand Slam sahnesindeki görünürlüğünü 2025'te Wimbledon'da üçüncü tura çıkarak güçlendiren Sönmez, Çinli rakibi Wang Xinyu'yu 7-5, 7-5 yenerek Open Era'da üçüncü tura çıkan ilk Türk tenisçi olmayı başardı.

2025 sezonunda ayrıca ABD Açık'ta ikinci tura çıkması da kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Gelelim 2026'ya...

Zeynep Sönmez'in adını son zamanlarda duyduysanız, kendisinin bu başarısının şans eseri olmadığını bilmelisiniz.

128 kişilik ana kadroya kalan Zeynep, ilk turu hatasız tamamlayarak son 32'ye kalmayı başardı. Zeynep Sönmez, ilk maçında iddialı rakibi Eketerina Alexandrova'yı 2-1 geride bıraktı. 21 Ocak Pazartesi günü karşılaştığı Macar rakibi Anna Bondar'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı. 

Sönmez, daha önce verdiği röportajlarda, eleme turunda çıktığı maçlarla kortlara alıştığını söylemişti. Bu söylediklerinin birer kanıtı olarak da ana turnuvanın ikinci turunu zorlanmadan tamamladı! 

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibi üstünde ezici üstünlük kurarak ilk seti 6-2, ikinci seti 6-4 tamamladı ve 2-0'lık puanla adını sonraki tura yazdırdı.

Başarılarının daim olacağından hiç şüphemiz yok Zeynep!

Zeynep Sönmez, son maçında 1 saat 30 dakika boyunca hatasız servisleriyle ve korttaki yüksek kontrolüyle dikkatleri çekti. Genç isim, yalnızca maça iyi bir başlangıç yapmakla kalmadı aynı zamanda yüksek performansını maç boyunca da korudu. 

Son karşılaşmanın ardından dünya sıralamasında da 76. basamağına yükselmeyi başardı.

Zeynep Sönmez, turnuvanın üçüncü turunda Kazak raket Yulia Putintseva ile karşılaşacak. 23 Ocak Cuma günü oynanacak olan maçın ise Zeynep'in yeni bir başarısı daha olacağından eminiz!

Genç sporcumuza kendi gibi güzel bir spor hayatı dileriz. 🎾 💚

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
