Ezelden Beri Böyleymiş: Benny Blanco'nun 2024 Yılına Ait Kirli Ayak Görüntüleri Mide Bulandırdı!
Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun kirli ayakları birkaç gün önce sosyal medyada viral olmuştu. Bu kez ortaya çıkan 2024 yılına ait görüntüler, hijyen tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selena Gomez’in geçtiğimiz eylül ayında evlendiği müzik yapımcısı Benny Blanco, son günlerde hijyen tartışmalarıyla magazin gündeminin merkezine oturmuş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam bu görüntüler konuşulurken bu kez Benny Blanco’nun 2024 yılına ait eski bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi.
Söylenecek söz bulamıyoruz vallahi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın