Ezelden Beri Böyleymiş: Benny Blanco'nun 2024 Yılına Ait Kirli Ayak Görüntüleri Mide Bulandırdı!

Selena Gomez’in hayranları tarafından başından beri kendisine pek yakıştırılmayan Blanco’nun fazlasıyla salaş, pasaklı ve bakımsız bulunduğu sık sık dile getiriliyordu zaten. Hatta Blanco’nun geçmişte yaptığı bazı açıklamalar da hijyen konusundaki soru işaretlerini artırmıştı.

Günlerce duş almadan yaşayabildiğini söylemesi ve benzeri itirafları sosyal medyada epey konuşulmuştu. Ancak Selena Gomez’in kalbini çalmayı başaran Blanco, tüm bu eleştirilere rağmen gündemden düşmedi.

Hatta birkaç gün önce yayınladığı podcast videosunda ayak tabanlarındaki siyahlık sosyal medyada viral olmuştu. Üstelik Selena Gomez de eşinin arkasında durarak Blanco’nun ayaklarını önce öptüğü sonra da ısırdığı görüntüler paylaşınca internet adeta çalkalanmıştı.