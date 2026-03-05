onedio
Ezelden Beri Böyleymiş: Benny Blanco'nun 2024 Yılına Ait Kirli Ayak Görüntüleri Mide Bulandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2026 - 11:53

Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun kirli ayakları birkaç gün önce sosyal medyada viral olmuştu. Bu kez ortaya çıkan 2024 yılına ait görüntüler, hijyen tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Selena Gomez’in geçtiğimiz eylül ayında evlendiği müzik yapımcısı Benny Blanco, son günlerde hijyen tartışmalarıyla magazin gündeminin merkezine oturmuş durumda.

Selena Gomez’in hayranları tarafından başından beri kendisine pek yakıştırılmayan Blanco’nun fazlasıyla salaş, pasaklı ve bakımsız bulunduğu sık sık dile getiriliyordu zaten. Hatta Blanco’nun geçmişte yaptığı bazı açıklamalar da hijyen konusundaki soru işaretlerini artırmıştı. 

Günlerce duş almadan yaşayabildiğini söylemesi ve benzeri itirafları sosyal medyada epey konuşulmuştu. Ancak Selena Gomez’in kalbini çalmayı başaran Blanco, tüm bu eleştirilere rağmen gündemden düşmedi. 

Hatta birkaç gün önce yayınladığı podcast videosunda ayak tabanlarındaki siyahlık sosyal medyada viral olmuştu. Üstelik Selena Gomez de eşinin arkasında durarak Blanco’nun ayaklarını önce öptüğü sonra da ısırdığı görüntüler paylaşınca internet adeta çalkalanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tam bu görüntüler konuşulurken bu kez Benny Blanco’nun 2024 yılına ait eski bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi.

Görüntülerde Blanco’nun ayaklarının daha da bakımsız olduğu dikkat çekti. Tırnaklarının rengi, tırnak aralarındaki kir ve genel görüntü sosyal medya kullanıcılarının midesini bulandırmaya yetti. 

Hatta bazı kullanıcılar görüntünün “sanki aylardır duş almamış gibi göründüğünü” söyleyerek yorum üstüne yorum yaptı. Kısacası Blanco’nun ayakları bir kez daha viral olurken sosyal medya kullanıcıları da bu görüntüler karşısında “Bu kadar da olmaz!” demekten kendini alamadı.

Söylenecek söz bulamıyoruz vallahi!

