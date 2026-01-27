Ünlü Yatırım Stratejisti Altında Yükselişi 3 Nedene Bağlayarak Tahminlerini Revize Etti
Yeni haftanın ilk gününde altın tarihi rekorunu kırarken, altının ons fiyatı 5 bin 100 doların üzerine çıkmıştı. Altında bugün yaşanan kâr satışları nedeniyle ise düşüş yaşandı ve 7 bin 300 lirayı gören gram altın fiyatı 7 bin seviyesine geri çekildi.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Singapur merkezli OCBC (Oversea-Chinese Banking Corp.) bankası, 4 bin 800 dolar olan 2026 altın tahminini 5 bin 600 dolara yükseltti. Bankanın yatırım stratejisti Christopher Wong, altının yükseliş evresine devam etmesi için 3 maddeyi de açıkladı.
Yeni hafta tüm zamanların rekoru ile başlayan altın, bugün ise kâr satışları sonrasında düşüş yaşamıştı.
27 Ocak Çarşamba günü son altın fiyatları şöyle:
