onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ünlü Yatırım Stratejisti Altında Yükselişi 3 Nedene Bağlayarak Tahminlerini Revize Etti

Ünlü Yatırım Stratejisti Altında Yükselişi 3 Nedene Bağlayarak Tahminlerini Revize Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2026 - 18:07

Yeni haftanın ilk gününde altın tarihi rekorunu kırarken, altının ons fiyatı 5 bin 100 doların üzerine çıkmıştı. Altında bugün yaşanan kâr satışları nedeniyle ise düşüş yaşandı ve 7 bin 300 lirayı gören gram altın fiyatı 7 bin seviyesine geri çekildi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Singapur merkezli OCBC (Oversea-Chinese Banking Corp.) bankası, 4 bin 800 dolar olan 2026 altın tahminini 5 bin 600 dolara yükseltti. Bankanın yatırım stratejisti Christopher Wong, altının yükseliş evresine devam etmesi için 3 maddeyi de açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni hafta tüm zamanların rekoru ile başlayan altın, bugün ise kâr satışları sonrasında düşüş yaşamıştı.

Yeni hafta tüm zamanların rekoru ile başlayan altın, bugün ise kâr satışları sonrasında düşüş yaşamıştı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Singapur merkezli OCBC (Oversea-Chinese Banking Corp.) bankası 2026 altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bankanın 2026 altın tahmini 4 bin 800 dolarken 5 bin 600 dolara yükselirken, döviz stratejisti Christopher Wong tarafından hazırlanan analiz notunda, altının rolünün portföylerde yapısal bir yeniden değerleme sürecine girdiği vurgulandı. Wong, bu yükselişin tek olaydan ziyade, süregelen bir belirsizlik ortamından beslendiğini belirtti.

Analizde, artan kamu borçları, jeopolitik riskler ve dolara güven, temel gerekçeler olarak sıralandı.

27 Ocak Çarşamba günü son altın fiyatları şöyle:

27 Ocak Çarşamba günü son altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın: 7.081 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 11.992 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın: 23.844 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını: 47.541 TL

Altının ons fiyatı ne kadar?

Altının onsu: 5.058 dolar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın