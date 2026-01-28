onedio
28 Ocak Hava Durumu: Meteoroloji'den İki Bölgeye Çığ Uyarısı

28 Ocak Hava Durumu: Meteoroloji'den İki Bölgeye Çığ Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.01.2026 - 07:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak Çarşamba hava durum raporunu yayımladı. Böylece “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. 12 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji, iki bölgeye ise ‘çığ tehlikesi’ uyarısında bulundu.

28 Ocak hava durumu: Bugün hava nasıl?

28 Ocak hava durumu: Bugün hava nasıl?

28 Ocak Çarşamba hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan kentler:

Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Siirt, Batman, Antalya, Elazığ, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak.

Kar yağacak mı? Meteoroloji'den iki bölgeye çığ uyarısı.

Kar yağacak mı? Meteoroloji'den iki bölgeye çığ uyarısı.

Meteoroloji, iki bölgeye çığ uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada 'Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır' denildi. 

Öte yandan kar yağacak kentler de belli oldu. Yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların etkili olması bekleniyor. Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde kar yağışının yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

