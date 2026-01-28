28 Ocak Hava Durumu: Meteoroloji'den İki Bölgeye Çığ Uyarısı

Meteoroloji, iki bölgeye çığ uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada 'Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır' denildi.

Öte yandan kar yağacak kentler de belli oldu. Yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların etkili olması bekleniyor. Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde kar yağışının yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.