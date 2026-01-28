28 Ocak Hava Durumu: Meteoroloji'den İki Bölgeye Çığ Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak Çarşamba hava durum raporunu yayımladı. Böylece “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. 12 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji, iki bölgeye ise ‘çığ tehlikesi’ uyarısında bulundu.
28 Ocak hava durumu: Bugün hava nasıl?
Kar yağacak mı? Meteoroloji'den iki bölgeye çığ uyarısı.
