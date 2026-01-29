onedio
Bakanlık İfşa Etti: Masum Sanılan Aksesuar Piyasadan Toplatılıyor

Dilara Şimşek
29.01.2026 - 08:35

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden satışı yasaklanan ve piyasadan toplatılan ürünleri paylaşıyor. Bu ürünlere bir yenisi daha eklendi. Her yerde bulunabilen küçüklerin ve yetişkinlerin kullandığı bir anahtarlık ile ilgili karar verildi. Yapılan açıklamada ürünün toplatıldığı ve satışının yasaklandığı belirtildi.

Bir aksesuarın piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)’ üzerinden yeni bir ürün paylaşıldı. Bu kez bir anahtarlığın güvensiz ürün olduğu tespit edildi. Pelüş oyuncaklar ürün grubuna giren ve ‘Japon Pazarı Suat Saygın’ isimli firmaya ait olan ponpon anahtarlığın piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ürünün taşıdı riskler şöyle açıklandı: “Boğulma, ağız ve burunun dışarıdan solunum yolunun tıkanması, dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi, yaralanmalar. 

Bakanlık tarafından alınan önlemler ise “Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” olarak belirtildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
