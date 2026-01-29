Bakanlık İfşa Etti: Masum Sanılan Aksesuar Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)’ üzerinden yeni bir ürün paylaşıldı. Bu kez bir anahtarlığın güvensiz ürün olduğu tespit edildi. Pelüş oyuncaklar ürün grubuna giren ve ‘Japon Pazarı Suat Saygın’ isimli firmaya ait olan ponpon anahtarlığın piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ürünün taşıdı riskler şöyle açıklandı: “Boğulma, ağız ve burunun dışarıdan solunum yolunun tıkanması, dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi, yaralanmalar.

Bakanlık tarafından alınan önlemler ise “Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” olarak belirtildi.