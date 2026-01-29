Bakanlık İfşa Etti: Masum Sanılan Aksesuar Piyasadan Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden satışı yasaklanan ve piyasadan toplatılan ürünleri paylaşıyor. Bu ürünlere bir yenisi daha eklendi. Her yerde bulunabilen küçüklerin ve yetişkinlerin kullandığı bir anahtarlık ile ilgili karar verildi. Yapılan açıklamada ürünün toplatıldığı ve satışının yasaklandığı belirtildi.
Bir aksesuarın piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.
