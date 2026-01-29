onedio
Kuryelik İçin Yaş Sınırını 69'a Yükselten Düzenleme Resmi Gazete'de Yer Aldı

Kuryelik İçin Yaş Sınırını 69’a Yükselten Düzenleme Resmi Gazete’de Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2026 - 12:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, daha önce kuryelik mesleği için 63 olan ancak fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69’a yükseltildi. 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler, geçerli sürücü sağlık raporu ile psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri hâlinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.

"Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" değişikliği Resmi Gazete'de yer aldı.

“Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği Resmi Gazete’de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle birlikte motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedeflenirken; mesleki yeterlilik eğitimiyle bilgi ve tecrübelerinin artırılması, son dönemde artış gösteren kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ile güvenin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, mesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı da yeniden düzenlendi. Yönetmelikte 63 olan ancak fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69’a yükseltildi.

Buna göre, 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler, geçerli sürücü sağlık raporu ile psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri hâlinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.

Bakanlık nitelikli kurye sayısının artacağını düşünüyor.

Bakanlık nitelikli kurye sayısının artacağını düşünüyor.

Yönetmelikle kara yolu taşımacılık sektöründe nitelikli yönetici sayısının artırılması da hedeflendi. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans, bu alanlarda yüksek lisans veya doktora mezunlarına talep ettikleri üst düzey yönetici; dış ticaret, lojistik ile ulaştırma ve trafik hizmetleri ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek.

Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında kara yolu taşımacılığı alanında en az 3 yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapan yöneticilere de talep etmeleri hâlinde üst düzey yönetici belgesi düzenlenebilecek.

Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin mesleki saygınlığına ilişkin hükümler, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile uyumlu hâle getirildi.

Sürücülerin uzun süreli taşıt kullanmalarından kaynaklanan trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla, takograf sürücü kartı kullanma zorunluluğu bulunan taşıtlarda sürüş esnasında başkasına ait takograf kartı kullandığı tespit edilen sürücülerin hem kart sahibinin hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
