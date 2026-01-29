Kuryelik İçin Yaş Sınırını 69’a Yükselten Düzenleme Resmi Gazete’de Yer Aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, daha önce kuryelik mesleği için 63 olan ancak fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69’a yükseltildi. 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler, geçerli sürücü sağlık raporu ile psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri hâlinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği Resmi Gazete’de yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlık nitelikli kurye sayısının artacağını düşünüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın