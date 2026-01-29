Kuryelik İçin Yaş Sınırını 69’a Yükselten Düzenleme Resmi Gazete’de Yer Aldı

Yönetmelikle kara yolu taşımacılık sektöründe nitelikli yönetici sayısının artırılması da hedeflendi. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans, bu alanlarda yüksek lisans veya doktora mezunlarına talep ettikleri üst düzey yönetici; dış ticaret, lojistik ile ulaştırma ve trafik hizmetleri ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek.

Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında kara yolu taşımacılığı alanında en az 3 yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapan yöneticilere de talep etmeleri hâlinde üst düzey yönetici belgesi düzenlenebilecek.

Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin mesleki saygınlığına ilişkin hükümler, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile uyumlu hâle getirildi.

Sürücülerin uzun süreli taşıt kullanmalarından kaynaklanan trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla, takograf sürücü kartı kullanma zorunluluğu bulunan taşıtlarda sürüş esnasında başkasına ait takograf kartı kullandığı tespit edilen sürücülerin hem kart sahibinin hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.