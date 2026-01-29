onedio
Ticaret Bakanlığı İfşa Ettiği Temizlik Ürünlerinin Piyasadan Toplatılacağını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2026 - 10:38

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden marketlerde satılan 3 temizlik ürününü ifşa etti ve piyasadan toplatılacağını açıkladı. Formula 505 marka lavabo açıcı, Hypo marka lavabo açıcı ve Pratix marka lavabo açıcının insan sağlığı açısından risk taşıdığı duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde 3 temizlik ürünü yer aldı.

Bakanlık, Formula 505 marka lavabo açıcının dokunsal tehlike işareti TS EN ISO 11683 standardına uygun olmadığını açıkladı.

Hypo marka lavabo açıcı ise Bakanlığın yaptığı “Dokunsal Uyarı” testinden geçemedi.

Pratix marka lavabo açıcı ise çocuk emniyet kilidi ve dokunsal tehlike uyarılarının eksikliği nedeniyle piyasadan toplatılacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Shadow

Ticaret bakanlığı çalışıyormuş, gülerim. Markette rafta yer edinmeden neden denetlemiyorsunuz. Üretinlere ne yaptırım uyguladınız?