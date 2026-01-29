AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Başlayacağı Günü Açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent İstanbul için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Akşam saatlerinde ise yağmur bekleniyor. İstanbul, 30 Ocak Cuma günü ile birlikte yağmurlu bir sisteme girecek. Yağmur, 2 Şubat Pazartesi günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşeceği hafta başında, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de ocak ayının başında etkili olan kar yağışlı sistem nedeniyle birçok kent beyaz örtü ile kaplanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKOM'un paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın