AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Başlayacağı Günü Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2026 - 09:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent İstanbul için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Akşam saatlerinde ise yağmur bekleniyor. İstanbul, 30 Ocak Cuma günü ile birlikte yağmurlu bir sisteme girecek. Yağmur, 2 Şubat Pazartesi günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşeceği hafta başında, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.

Türkiye’de ocak ayının başında etkili olan kar yağışlı sistem nedeniyle birçok kent beyaz örtü ile kaplanmıştı.

Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin hafta sonu itibarıyla yeniden soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini belirtiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul’da 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. 3 Şubat Salı günü ise kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü başlayacak yağışlı ve soğuk sistemle megakentte hava sıcaklıkları da 5 dereceye kadar düşecek.

AKOM'un paylaşımı 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
