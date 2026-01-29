onedio
Kiracı Arayan Ev Sahibinin Şartları Pes Dedirtti: 2 Ayda Bir Kontrol Yapacak

Denizli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2026 - 08:43

Denizli’de aylık 35 bin lira kira istenen bir dairenin şartları sosyal medyada gündem oldu. Bir ilan sitesinde yer alan kiralık daire ilanına göre evde sigara içmek yasak olacak, tezgah üzerinde kirli bulaşık bırakılmayacak ve ev sahibi 50 günde bir eve gelerek yıpranma, çizik, çatlak gibi durumların olup olmadığını kontrol etmek için tüm odaları gezecek.

Denizli’de aylık kirası 35 bin lira olan 3+1 daireyi kiralamak için aranan şartlar görenleri şoke etti.

Dairesini kiraya vermek isteyen ev sahibi, aradığı şartları tek tek yazdı. Şartlar arasında, ev sahibinin yaklaşık iki ayda bir evi kontrol amaçlı ziyaret edeceği de yer aldı.

İşte sosyal medyada gündem olan Denizli’deki kiralık ev ilanında istenen bazı şartlar:

Sadece resmi evli olan aileye verilecektir.

Kiracı olacak bireylerin en az bir tanesinin memur olma zorunluluğu vardır.

En fazla 1 çocuğu bulunan aileye verilecektir.

Evde sigara içmek yasaktır. Aile bireyleri kesinlikle sigara içmeyen kişiler olmalıdır. Eve misafir geldiğinde sigara balkonda içebilir.

Kiranın 2 gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderilecektir.

Tezgah üzerinde kirli bulaşık konulmaması, tezgahın ıslak bırakılmaması zorunludur.

Ev sahibi 50 gün aralıklarla, daireyi kiracının müsait olduğu bir zamanda, kontrol amaçlı 15 dakika ziyaret edecektir.

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
