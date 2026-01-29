Kiracı Arayan Ev Sahibinin Şartları Pes Dedirtti: 2 Ayda Bir Kontrol Yapacak
Denizli’de aylık 35 bin lira kira istenen bir dairenin şartları sosyal medyada gündem oldu. Bir ilan sitesinde yer alan kiralık daire ilanına göre evde sigara içmek yasak olacak, tezgah üzerinde kirli bulaşık bırakılmayacak ve ev sahibi 50 günde bir eve gelerek yıpranma, çizik, çatlak gibi durumların olup olmadığını kontrol etmek için tüm odaları gezecek.
Denizli’de aylık kirası 35 bin lira olan 3+1 daireyi kiralamak için aranan şartlar görenleri şoke etti.
