Erkek Müşteri Almayan Otele Ayrımcılık Sebebiyle Para Cezası Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 23:34

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya’da üç erkek müşterinin konaklama talebini “erkek konaklama kabul edilmiyor” gerekçesiyle reddeden otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi. Kurum, cinsiyete dayalı ayrımcılık gerekçesiyle otele 150 bin lira idari para cezası uyguladı.

"Erkek konaklama kabul edilmiyor" yanıtı verdiler.

Antalya’daki bir otelde 12-18 Ekim tarihleri arasında üç erkek müşterinin konaklama talebi, “erkek konaklama kabul edilmiyor” denilerek reddedildi. Durumu şikâyet eden vatandaş, TİHEK’e başvurdu.

Otel yönetimi, iddiaların doğru olmadığını, farklı tarihlerde erkek müşterilerin konakladığını ve işletmenin tercih hakkı bulunduğunu savundu. Ayrıca, talebi reddeden personelin eski çalışan olduğunu ve şirkete zarar vermek amacıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

TİHEK incelemesinde, belgeler ışığında çok sayıda erkek müşterinin konakladığı doğrulansa da başvuranların talebinin açıkça reddedildiği tespit edildi. Kurul, reddin objektif, makul ve ölçülü bir gerekçeye dayanmadığını vurguladı.

Cinsiyet temelli ayrımcılık tespiti ile ceza verildi.

Kararda, 6701 sayılı Kanun’un eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına atıf yapılarak, başvuranların cinsiyetleri nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı vurgulandı. Bu durumun hukuka aykırı farklı muamele oluşturduğu ifade edildi.

TİHEK, cinsiyete dayalı ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

