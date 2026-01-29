Erkek Müşteri Almayan Otele Ayrımcılık Sebebiyle Para Cezası Verildi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya’da üç erkek müşterinin konaklama talebini “erkek konaklama kabul edilmiyor” gerekçesiyle reddeden otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi. Kurum, cinsiyete dayalı ayrımcılık gerekçesiyle otele 150 bin lira idari para cezası uyguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Erkek konaklama kabul edilmiyor" yanıtı verdiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinsiyet temelli ayrımcılık tespiti ile ceza verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın