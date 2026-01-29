Erkek Müşteri Almayan Otele Ayrımcılık Sebebiyle Para Cezası Verildi

Antalya’daki bir otelde 12-18 Ekim tarihleri arasında üç erkek müşterinin konaklama talebi, “erkek konaklama kabul edilmiyor” denilerek reddedildi. Durumu şikâyet eden vatandaş, TİHEK’e başvurdu.

Otel yönetimi, iddiaların doğru olmadığını, farklı tarihlerde erkek müşterilerin konakladığını ve işletmenin tercih hakkı bulunduğunu savundu. Ayrıca, talebi reddeden personelin eski çalışan olduğunu ve şirkete zarar vermek amacıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

TİHEK incelemesinde, belgeler ışığında çok sayıda erkek müşterinin konakladığı doğrulansa da başvuranların talebinin açıkça reddedildiği tespit edildi. Kurul, reddin objektif, makul ve ölçülü bir gerekçeye dayanmadığını vurguladı.