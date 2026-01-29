Okullarda Türk Bayrağı Uygulaması: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 81 İldeki Tüm Okullara Türk Bayrağı Talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısına anlamlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 81 il valiliğine gönderilen yeni talimatla birlikte, okulların kapısı bu kez milli birlik, beraberlik ve bayrak sevgisini odağa alan özel etkinliklerle açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında ders ziliyle birlikte tüm okullarda "bayrak sevgisi" seferberliği başlatıyor.
TC yi kaldır andımız i kaldır sonrada bayrak talimatı ver.. sonra? altında ne çıkacak başka? sizin sınırınizi aklımiz almıyor malum. hazırlıklı olalım .
Öleceğini hissetti galiba, 2 haftadır bir Türklük duygusu tutturdu gidiyor :)
Yerinde bi karar Türkiye cumhuriyeti devletinde Türk bayrağı açılacak tabii Ya ne bayrağı olacaktı baska Olması gereken bu zaten