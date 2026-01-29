onedio
Okullarda Türk Bayrağı Uygulaması: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 81 İldeki Tüm Okullara Türk Bayrağı Talimatı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.01.2026 - 23:08

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısına anlamlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 81 il valiliğine gönderilen yeni talimatla birlikte, okulların kapısı bu kez milli birlik, beraberlik ve bayrak sevgisini odağa alan özel etkinliklerle açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında ders ziliyle birlikte tüm okullarda "bayrak sevgisi" seferberliği başlatıyor.

Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile iletilen resmi yazı uyarınca, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan dönemin ilk haftası tamamen milli değerlerin pekiştirilmesine yönelik çalışmalara ayrılacak. Hem devlet okullarını hem de özel eğitim kurumlarını kapsayan bu uygulama, öğrencilerin ortak aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflerken, eğitim yılının ikinci yarısının yüksek bir milli şuurla start almasını sağlayacak.

Hafta boyunca sürecek etkinlikler kapsamında okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak ve sınıflarda bayrağın tarihsel önemi ile manevi değeri üzerine bilgilendirici sunumlar yapılacak. Öğrenciler sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmayacak; bayrak temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının yanı sıra afiş tasarımları ve sanatsal sergilerle sürecin aktif bir parçası olacaklar. 

Bakanlık tarafından hazırlanan programın temel felsefesi, bağımsızlığın sembolü olan bayrak ile geleceğin mimarı olan eğitimi aynı paydada buluşturmayı amaçlıyor. 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' mottosuyla hareket edilen bu süreçte, genç kuşakların vatan bilincini derinleştirmesi ve bayrağın birleştirici gücü etrafında kenetlenmesi önceleniyor. Yapılacak tüm çalışmaların, Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygun olarak güçlü bir millet idealini beslemesi ve okullarda kardeşlik iklimini pekiştirmesi bekleniyor.

fatih ates

TC yi kaldır andımız i kaldır sonrada bayrak talimatı ver.. sonra? altında ne çıkacak başka? sizin sınırınizi aklımiz almıyor malum. hazırlıklı olalım .

Semih Kurnaz

Öleceğini hissetti galiba, 2 haftadır bir Türklük duygusu tutturdu gidiyor :)

yaren

Yerinde bi karar Türkiye cumhuriyeti devletinde Türk bayrağı açılacak tabii Ya ne bayrağı olacaktı baska Olması gereken bu zaten