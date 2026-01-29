Gmail Kullananlar Dikkat! Bir Devir Kapanıyor: Google'dan Milyonlarca Gmail Kullanıcısını Etkileyecek Karar!

Belirlenen takvim çerçevesinde, kullanıcılar artık ayarlar menüsü üzerinden yeni bir harici hesap ekleme yetkisine sahip olmayacak. Hali hazırda bağlı durumda olan hesaplar ise bir süre daha aktif kalacak ancak bu destek zamanla tamamen devre dışı bırakılacak. E-postalarına erişim sorunu yaşamak istemeyenlerin, mevcut bağlantılarını manuel olarak kontrol etmeleri ve alternatif yöntemlere yönelmeleri gerekiyor.,

Kullanıcıların bu kısıtlamadan en az şekilde etkilenmesi için birkaç farklı çözüm yolu bulunuyor. Bunların başında, diğer e-posta adreslerinden Gmail’e 'otomatik yönlendirme' kurmak geliyor. Bir diğer seçenek ise hem Gmail'i hem de diğer servisleri destekleyen bağımsız e-posta uygulamalarını tercih etmek olarak öne çıkıyor. Mobil tarafta ise Gmail uygulaması içindeki hesaplar arası geçiş özelliğinin şimdilik bu kısıtlamadan etkilenmeyeceği, değişikliğin öncelikle web tarayıcı arayüzündeki derin entegrasyonu kapsadığı belirtiliyor.