Gmail Kullananlar Dikkat! Bir Devir Kapanıyor: Google'dan Milyonlarca Gmail Kullanıcısını Etkileyecek Karar!
Kaynak: https://www.techbook.de/pc-mac/web-pc...
Google, Gmail üzerinden Outlook ve Yahoo gibi harici e-posta adreslerini yönetme imkanı tanıyan popüler özelliğini durdurma kararı aldı. Güvenlik gerekçesiyle hayata geçirilen bu düzenleme ile artık farklı hesaplar Gmail arayüzüne entegre edilemeyecek. Peki Gmail tarafından bu köklü değişiklik neden yapılıyor? Alınan bu kararla Gmail kullanıcıları için neler değişecek ve neler aynı kalacak. İşte tüm detaylar 👇
Dünyanın en çok kullanılan e-posta servisi Gmail, platform dışındaki hesapların arayüze bağlanmasını sağlayan desteğini sonlandırıyor.
Sistemdeki mevcut bağlı hesaplar için de süreç netleşmeye başladı.
Gmail’de neler değişecek?
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
