Gmail Kullananlar Dikkat! Bir Devir Kapanıyor: Google'dan Milyonlarca Gmail Kullanıcısını Etkileyecek Karar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.01.2026 - 18:24 Son Güncelleme: 29.01.2026 - 18:29

Google, Gmail üzerinden Outlook ve Yahoo gibi harici e-posta adreslerini yönetme imkanı tanıyan popüler özelliğini durdurma kararı aldı. Güvenlik gerekçesiyle hayata geçirilen bu düzenleme ile artık farklı hesaplar Gmail arayüzüne entegre edilemeyecek. Peki Gmail tarafından bu köklü değişiklik neden yapılıyor? Alınan bu kararla Gmail kullanıcıları için neler değişecek ve neler aynı kalacak. İşte tüm detaylar 👇

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servisi Gmail, platform dışındaki hesapların arayüze bağlanmasını sağlayan desteğini sonlandırıyor.

Google tarafından alınan bu karar doğrultusunda, kullanıcılar artık farklı servis sağlayıcılarından aldıkları e-posta adreslerini Gmail hesaplarıyla birleştiremeyecek. Tek bir merkezden tüm yazışmaları yönetme kolaylığı sağlayan bu özelliğin rafa kaldırılması, özellikle çoklu hesap kullanan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Teknoloji devi, bu radikal değişikliğin arkasında yatan temel sebebin veri güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri, harici hesapların Gmail ekosistemine dahil edilmesinin çeşitli güvenlik zafiyetlerine zemin hazırlayabildiğini belirtti. Ayrıca, Google’ın kendi yapay zeka destekli spam filtreleri ve gelişmiş koruma kalkanlarının, başka sunuculardan gelen verilerde her zaman tam performansla çalışmadığı vurgulandı. Bu adımla birlikte Google, kullanıcılarını tamamen kendi 'saf' uygulama deneyimine odaklamayı hedefliyor.

Sistemdeki mevcut bağlı hesaplar için de süreç netleşmeye başladı.

Belirlenen takvim çerçevesinde, kullanıcılar artık ayarlar menüsü üzerinden yeni bir harici hesap ekleme yetkisine sahip olmayacak. Hali hazırda bağlı durumda olan hesaplar ise bir süre daha aktif kalacak ancak bu destek zamanla tamamen devre dışı bırakılacak. E-postalarına erişim sorunu yaşamak istemeyenlerin, mevcut bağlantılarını manuel olarak kontrol etmeleri ve alternatif yöntemlere yönelmeleri gerekiyor.,

Kullanıcıların bu kısıtlamadan en az şekilde etkilenmesi için birkaç farklı çözüm yolu bulunuyor. Bunların başında, diğer e-posta adreslerinden Gmail’e 'otomatik yönlendirme' kurmak geliyor. Bir diğer seçenek ise hem Gmail'i hem de diğer servisleri destekleyen bağımsız e-posta uygulamalarını tercih etmek olarak öne çıkıyor. Mobil tarafta ise Gmail uygulaması içindeki hesaplar arası geçiş özelliğinin şimdilik bu kısıtlamadan etkilenmeyeceği, değişikliğin öncelikle web tarayıcı arayüzündeki derin entegrasyonu kapsadığı belirtiliyor.

Gmail’de neler değişecek?

Kaldırılan Özellikler:

  • Gmailify: Outlook veya Yahoo gibi üçüncü taraf hesaplarınızı Gmail'e bağlayıp Gmail'in akıllı özelliklerinden (spam koruması, otomatik kategoriler) yararlanmanızı sağlayan özellik devre dışı bırakılacak.

  • POP3 ile E-posta Kontrolü: Gmail'in web sürümü üzerinden başka bir servis sağlayıcıdaki e-postaları 'POP' protokolü ile otomatik olarak çekme ('Diğer hesaplardaki e-postaları kontrol et') özelliği sona erecek.

Neler Değişmeyecek?

  • Gmail mobil uygulamasında (Android ve iOS) hâlâ diğer e-posta hesaplarınızı IMAP üzerinden ekleyip kullanmaya devam edebileceksiniz.

  • Kendi Gmail e-postalarınızı başka uygulamalarda (Thunderbird, Outlook masaüstü vb.) okumaya devam edebilirsiniz.

Neden Yapılıyor? 

Google, POP3 protokolünün artık güncelliğini yitirdiğini ve güvenlik açısından daha zayıf kaldığını belirterek, kullanıcıları daha güvenli olan IMAP veya doğrudan yönlendirme gibi yöntemlere teşvik etmektedir.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
