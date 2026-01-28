onedio
Google'ın Yeni Araçlarından "Mixboard" Yapay Zeka'da Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Hakan Karakoca
28.01.2026 - 22:25

Teknoloji devi Google, yaratıcı süreçleri kökten değiştirecek yeni yapay zeka aracı Mixboard’u resmen duyurdu. Google Labs bünyesinde geliştirilen ve 'yaratıcı bir oyun alanı' olarak tanımlanan araç, kullanıcıların sadece metin komutlarıyla değil, mevcut görselleri birbirine harmanlayarak tamamen yeni konseptler üretmesine olanak tanıyor. Özellikle tasarımcılar ve içerik üreticileri arasında büyük heyecan yaratan Mixboard, karmaşık tasarım programlarına ihtiyaç duymadan, saniyeler içinde profesyonel seviyede moodboard’lar oluşturulmasını sağlıyor. Nano Banana modelinin gücünü arkasına alan platform, görsel üretimde 'arama' devrini kapatıp 'etkileşimli yaratım' devrini başlattığını söylüyor.

Kaynak - @emrullahai

Yapay zekaya komut vererek gerçekçi görsellere ulaşılabilecek.

Google Mixboard, geleneksel görsel oluşturucuların aksine kullanıcıya tuval üzerinde tam kontrol imkanı sunuyor. Yapay zeka desteğiyle görsellerin stilini, yerleşimini ve içeriğini anlık olarak manipüle edebilen kullanıcılar, karmaşık programlara ihtiyaç duymadan profesyonel konseptler geliştirebiliyor. Platform, özellikle hızlı prototip oluşturması gereken içerik üreticileri ve pazarlama uzmanları için büyük bir teknolojik avantaj sağlıyor.

Nano Banana modelinden güç aldı.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Mixboard, 180'den fazla ülkede eş zamanlı olarak beta sürümüyle yayına girdi. Kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirilen araçta, tuval boyutlarının büyütüldüğü ve görsel varyasyon üretme kapasitesinin artırıldığı belirtildi. Google’ın 'Nano Banana' modelinden güç alan platformun, kısa süre içinde dijital tasarım dünyasında Pinterest ve Canva gibi devlere en güçlü alternatiflerden biri olması bekleniyor.

Tam asistan olarak hareket edecek.

Google’ın yeni hamlesi Mixboard, sadece bir görsel üretici değil, aynı zamanda bir tasarım asistanı olarak konumlanıyor. Kullanıcının yerleştirdiği görselleri analiz ederek uyumlu renk paletleri ve kompozisyon önerileri sunan araç, fikir aşamasındaki projeleri somut taslaklara dönüştürüyor. Hızlı düzenleme ve sonsuz varyasyon seçenekleri sayesinde, yaratıcı blokajların aşılmasında kritik bir rol oynaması öngörülüyor.

X'te içerik üreten @emrullahai de bu heyecan verici gelişmeyi bir deneme yaparak paylaştı.

