Google'ın Yeni Araçlarından "Mixboard" Yapay Zeka'da Yeni Bir Dönem Başlatıyor
Teknoloji devi Google, yaratıcı süreçleri kökten değiştirecek yeni yapay zeka aracı Mixboard’u resmen duyurdu. Google Labs bünyesinde geliştirilen ve 'yaratıcı bir oyun alanı' olarak tanımlanan araç, kullanıcıların sadece metin komutlarıyla değil, mevcut görselleri birbirine harmanlayarak tamamen yeni konseptler üretmesine olanak tanıyor. Özellikle tasarımcılar ve içerik üreticileri arasında büyük heyecan yaratan Mixboard, karmaşık tasarım programlarına ihtiyaç duymadan, saniyeler içinde profesyonel seviyede moodboard’lar oluşturulmasını sağlıyor. Nano Banana modelinin gücünü arkasına alan platform, görsel üretimde 'arama' devrini kapatıp 'etkileşimli yaratım' devrini başlattığını söylüyor.
Yapay zekaya komut vererek gerçekçi görsellere ulaşılabilecek.
Nano Banana modelinden güç aldı.
Tam asistan olarak hareket edecek.
X'te içerik üreten @emrullahai de bu heyecan verici gelişmeyi bir deneme yaparak paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın