Google'ın Yeni Araçlarından "Mixboard" Yapay Zeka'da Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Google’ın yeni hamlesi Mixboard, sadece bir görsel üretici değil, aynı zamanda bir tasarım asistanı olarak konumlanıyor. Kullanıcının yerleştirdiği görselleri analiz ederek uyumlu renk paletleri ve kompozisyon önerileri sunan araç, fikir aşamasındaki projeleri somut taslaklara dönüştürüyor. Hızlı düzenleme ve sonsuz varyasyon seçenekleri sayesinde, yaratıcı blokajların aşılmasında kritik bir rol oynaması öngörülüyor.