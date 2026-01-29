onedio
Kar Yeniden Geliyor! 60 Şehre Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: Kar Yağışı Nedeniyle Sömestr Uzar mı?

Kar Yeniden Geliyor! 60 Şehre Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: Kar Yağışı Nedeniyle Sömestr Uzar mı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.01.2026 - 20:18

Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Bugün 33 yarın 60 kent için sarı kodlu alarm verildi. Sıcaklıklar bir anda düşecek. Karla karışık yağmur ve kar yağışı kendini gösterecek. Peki okulların açılacağı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü, yurdu etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle sömestr uzayacak mı? İşte son durum ve kar uyarısı verilen 60 şehir…

Reklam

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esecek.

Meteoroloji bugün, 'Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Karaman, Bartın, Karabük, Düzce' için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yarın ise, 'Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce' için sarı alarm verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı ise hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi. AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün rüzgarın güneyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması ve sıcaklıkların 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, aralıklı sağanak görülecek yarın 7-13, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu geçecek 31 Ocak Cumartesi 5-8, çok bulutlu, sağanak yağmurlu geçecek 1 Şubat Pazar ise 4-7 derece olacağı tahmin ediliyor. Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor. Çarşamba günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, en düşük sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre etkili olacak soğuk hava dalgası ve kar yağışı uyarıları sonrası gözler, kar valilikler tarafından alınacak tatil kararlarına çevrildi. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
