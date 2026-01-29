İslam Memiş Altının Neden Yükseldiğini Açıkladı
Altın güne rekor yükselişle başladı. Gram altın 8 bin TL, çeyrek altın 13 bin TL, ons altın ise 6 bin dolara dayandı. Altında tarihi zirve görülürken Finans Analisti İslam Memiş altın yorumunda bulundu. Haber Global yayınına katılan İslam Memiş, 'Böyle sert dalgalanmaları Eylül 2025’te de gördük. Her gün belli seviyeye getirmek için uğraşıyorlar. 5 bin dolardı yüksek fiyattı şimdi 6 bin hedef alındı' dedi. İslam Memiş, gram altında hedef tahminini açıklarken yatırımcıya kritik uyarıda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş ve altın rekor kırdı. 29 Ocak Perşembe altın ve gümüşte tarihi zirve görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın yükselince İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. İslam Memiş altının neden yükseldiğini açıkladı.
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı.
Altın düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın