İslam Memiş Altının Neden Yükseldiğini Açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, altına dair konuştu. İslam Memiş, altının neden yükseldiğini şu sözlerle açıkladı:

'Emtia fiyatları yükselişte. Değerli metallerin yükselişi ABD-Çin gerilimine, Rusya veya İran gerilimine bağlı değil. Sistem değişimi var. Her gün belli seviyeye getirmek için uğraşıyorlar. 5 bin dolardı yüksek fiyattı şimdi 6 bin hedef alındı. Nerede duracak, bunu kestirmek zor. Çin gümüş üzerinden, ABD altın üzerinden birbirini tartıyor. Hangi ülke artık 'Ben dijital paraya geçiyorum' derse altına dayalı sistem konuşulacak. Trump, ‘ben doları istediğim gibi oynatırım’ diyor. Direkt bunu söyleyebiliyor. Piyasayı direkt manipüle edebiliyor. Dünyadaki sistemin nereye geldiğini gösteriyor bu durum.

2026 yılı itibarıyla değişim rüzgarının startını verdiler. Merkez bankaları son iki yıldır ciddi anlamda altın stokluyor. Onların mutlu olduğu kadar kimse mutlu değil. En fazla kimin kasasında altın varsa şu anda ciddi anlam kazanıyor.'