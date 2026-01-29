onedio
İslam Memiş Altının Neden Yükseldiğini Açıkladı

Dilara Şimşek
29.01.2026 - 12:40

Altın güne rekor yükselişle başladı. Gram altın 8 bin TL, çeyrek altın 13 bin TL, ons altın ise 6 bin dolara dayandı. Altında tarihi zirve görülürken Finans Analisti İslam Memiş altın yorumunda bulundu. Haber Global yayınına katılan İslam Memiş, 'Böyle sert dalgalanmaları Eylül 2025’te de gördük. Her gün belli seviyeye getirmek için uğraşıyorlar. 5 bin dolardı yüksek fiyattı şimdi 6 bin hedef alındı' dedi. İslam Memiş, gram altında hedef tahminini açıklarken yatırımcıya kritik uyarıda bulundu.

Kaynak

Gümüş ve altın rekor kırdı. 29 Ocak Perşembe altın ve gümüşte tarihi zirve görüldü.

ABD Merkez Bankası Fed, 2026 yılının ilk faizini sabit bıraktı. Zayıflayan dolar endeksi ve artan jeopolitik gerginliklerle yatırımcı güvenli limana talebini yoğunlaştırdı. Altın ve gümüş 29 Ocak Perşembe gününde rekor kırdı. Gram altın 8 bin liraya dayanırken çeyrek altın ise 13 bin TL’ye ulaştı. Küresel piyasalarda ons altın ise 6 bin dolar seviyesine dayandı. Gümüş ise 119.42 doları görerek tarihi zirvesine ulaştı.

Altın yükselince İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. İslam Memiş altının neden yükseldiğini açıkladı.

Finans Analisti İslam Memiş, altına dair konuştu. İslam Memiş, altının neden yükseldiğini şu sözlerle açıkladı:

'Emtia fiyatları yükselişte. Değerli metallerin yükselişi ABD-Çin gerilimine, Rusya veya İran gerilimine bağlı değil. Sistem değişimi var. Her gün belli seviyeye getirmek için uğraşıyorlar. 5 bin dolardı yüksek fiyattı şimdi 6 bin hedef alındı. Nerede duracak, bunu kestirmek zor. Çin gümüş üzerinden, ABD altın üzerinden birbirini tartıyor. Hangi ülke artık 'Ben dijital paraya geçiyorum' derse altına dayalı sistem konuşulacak. Trump, ‘ben doları istediğim gibi oynatırım’ diyor. Direkt bunu söyleyebiliyor. Piyasayı direkt manipüle edebiliyor. Dünyadaki sistemin nereye geldiğini gösteriyor bu durum.

2026 yılı itibarıyla değişim rüzgarının startını verdiler. Merkez bankaları son iki yıldır ciddi anlamda altın stokluyor. Onların mutlu olduğu kadar kimse mutlu değil. En fazla kimin kasasında altın varsa şu anda ciddi anlam kazanıyor.'

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı.

İslam Memiş, yatırımcıya uyarılarda bulundu. 'Altın alışverişi yaparken, borç verirken bu döviz olabilir, altın olabilir… Dikkat edin' İslam Memiş, şunları söyledi:

'Sürekli TL üzerinden işlem yapanlar veya varlıklarını TL üzerinden takip eden yatırımcılar var. Bunu aynı sistem gibi dolar üzerinden takip ederlerse açıkta kalmadan işlem yapma kabiliyetini geliştirebilirlerse iyi olur. Finansal okur yazarlı olmayan genelde TL üzerinden takip ediyor. Hangi enstrümanı biriktiyorsanız dolar üzerindeki değer, gerçek değeri üzerinden takip ederseniz iyi olur. Çünkü gerçek maliyet dolar bazlı hesaplanır.

Şu anda psikoloji yönetimi önemli. Özellikle borç verenler var. Altınlarını, gümüşlerini, dövizlerini borç verenler var. Onlar paralarını kontrol etsin. Genelde bugünlerde Forex piyasalarında kaldıraçlı işlem yapanlar ciddi bataklar veriyor.'

Altın düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?

Gram altında hedef fiyatın 10 bin TL olduğunu kaydeden İslam Memiş, bu süreçte sert dalganlanmalar ve düzeltmeler yaşanabileceğini de vurguladı. Memiş, “Altında yükseliş sürerse de, sert düzeltme gelirse de şaşırmam. Ana trend yukarı yönlü” dedi.

