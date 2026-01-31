BDDK Açıkladı: Kredi Kartı Limitleri Değişiyor! Konut Kredilerine Düzenleme Geldi

BDDK’nın kararına göre dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri yeniden yapılandırılabilecek. Söz konusu borçlar için azami vade 48 ay olarak açıklandı.

Kredi kartı limitleri de sınırlandırıldı. Vatandaşların tüm tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda, limitler yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek.

Bankaların kredi kartı limitlerini en geç 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüketicilerin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu hale getirmesi ise zorunlu olacak.