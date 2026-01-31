onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
BDDK Açıkladı: Kredi Kartı Limitleri Değişiyor! Konut Kredilerine Düzenleme Geldi

BDDK Açıkladı: Kredi Kartı Limitleri Değişiyor! Konut Kredilerine Düzenleme Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2026 - 08:31

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanmasına yönelik kararlar attı. Kredi kartları, ihtiyaç kredileri, konut kredileri ile kredili mevduat hesabı limitlerine ilişkin yeni düzenleme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kredi kartı limitleri düşürülecek.

Kredi kartı limitleri düşürülecek.

BDDK’nın kararına göre dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri yeniden yapılandırılabilecek. Söz konusu borçlar için azami vade 48 ay olarak açıklandı.

Kredi kartı limitleri de sınırlandırıldı. Vatandaşların tüm tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda, limitler yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek. 

Bankaların kredi kartı limitlerini en geç 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüketicilerin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu hale getirmesi ise zorunlu olacak.

Konut kredilerine düzenleme geldi.

Konut kredilerine düzenleme geldi.

BDDK’nın aldığı kararlardan biri de konut kredisine yönelik oldu. Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. 2010 yılından sonra inşa edilen binalarda asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde, belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın