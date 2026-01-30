onedio
Altında Yeni Hedef: Dev Bankadan Altın Fiyatları İçin Sert Tahmin

Altında Yeni Hedef: Dev Bankadan Altın Fiyatları İçin Sert Tahmin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2026 - 13:25

Altın fiyatlarında sert düşüş meydana geldi. 30 Ocak Cuma sabahına 7 bin 200 TL civarında başlayan altın gün içinde 6 bin 970 TL seviyesine indi. Yılın başından bu yana rekorlar kıran altında yaşanan bu sert düşüşün ardından 'Altın yükselecek mi?' sorusu merak edildi. İsviçre merkezli dev banka UBS, altın için tahminini güncelledi. UBS’nin Mart, Haziran ve Eylül 2026 tahminine göre altın tahmini, 5 bin dolar seviyesinden 6200 dolara çıkarıldı.

Altın düşüşünü sürdürüyor. Gün içinde altın ne kadar oldu?

Altın düşüşünü sürdürüyor. Gün içinde altın ne kadar oldu?

Altında düşüş devam ediyor. Güne 7200 TL ile başlayan gram altın gün içinde 6975 TL seviyesine düştü. Altının günlük kaybı yüzde 7'yi buldu. Gram altın saat 13.15 itibarıyla 7 bin 48 TL olurken çeyrek altın 11 bin 975 TL yarım altın ise 23 bin 949 TL oldu. Ons altın ise 5 bin 35 doları gördü.

Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

İsviçre merkezli dev banka UBS altın tahminini güncelledi. Ons altın için hedefini 5 bin 200 dolar olarak açıklayan UBS bu tahmini revize etti. Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons başına 6200 dolar seviyesini öngördü. 

Altın düşecek mi?

Dev banka 2026 sonu altın tahminini de açıkladı. ABD’deki ara seçimlere dikkat çeken banka, bu seçimlerin ardından altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme yaşayacağını tahmin ediyor. Banka, ons başına 5 bin 900 dolar seviyesine gerileme beklediğini dile getirdi.

