Altında Yeni Hedef: Dev Bankadan Altın Fiyatları İçin Sert Tahmin

İsviçre merkezli dev banka UBS altın tahminini güncelledi. Ons altın için hedefini 5 bin 200 dolar olarak açıklayan UBS bu tahmini revize etti. Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons başına 6200 dolar seviyesini öngördü.

Altın düşecek mi?

Dev banka 2026 sonu altın tahminini de açıkladı. ABD’deki ara seçimlere dikkat çeken banka, bu seçimlerin ardından altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme yaşayacağını tahmin ediyor. Banka, ons başına 5 bin 900 dolar seviyesine gerileme beklediğini dile getirdi.