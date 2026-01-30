Altında Yeni Hedef: Dev Bankadan Altın Fiyatları İçin Sert Tahmin
Altın fiyatlarında sert düşüş meydana geldi. 30 Ocak Cuma sabahına 7 bin 200 TL civarında başlayan altın gün içinde 6 bin 970 TL seviyesine indi. Yılın başından bu yana rekorlar kıran altında yaşanan bu sert düşüşün ardından 'Altın yükselecek mi?' sorusu merak edildi. İsviçre merkezli dev banka UBS, altın için tahminini güncelledi. UBS’nin Mart, Haziran ve Eylül 2026 tahminine göre altın tahmini, 5 bin dolar seviyesinden 6200 dolara çıkarıldı.
Altın düşüşünü sürdürüyor. Gün içinde altın ne kadar oldu?
Altın yükselecek mi?
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
