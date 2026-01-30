Zengin Olmak İsteyenlerin Yaptığı En Büyük Hata! Ekonomist Emrah Lafçı Para Biriktirmenin Yolunu Açıkladı

Artan hayat pahalılığına karşı vatandaşlar, kısa sürede yüksek birikim yapmanın yollarını arıyor. Evdeki hesap çarşıya uymayınca 'Nasıl para biriktirilir?' sorularıyla birlikte para biriktirmenin püf noktaları merak ediliyor. Ekonomist Emrah Lafçı, para biriktirmenin yollarını anlattı.

Çok az birikimi olan birinin kısa vadede ciddi para kazanma ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan Lafçı, “Öncelikle birikimi artırmak için hangi ek gelir kapıları oluşturulabilir, hangi farklı gelir kaynakları devreye sokulabilir” dedi.

Harcamaların nasıl azaltılabileceğini düşünmenin önemli olduğuna dikkat çeken ünlü ekonomist, “Bir harcamayı bugün yapmakla, beş ya da on yıl sonra yapmak arasında çok büyük fark vardır. Birikim henüz düşükken harcamaları kısmak, ileride harcama yapılabilecek zamanı satın almak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.