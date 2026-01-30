onedio
Zengin Olmak İsteyenlerin Yaptığı En Büyük Hata! Ekonomist Emrah Lafçı Para Biriktirmenin Yolunu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2026 - 10:03

Sıfırdan başlayarak zengin olmak sadece bir hayal mi? Kısa sürede zengin olmanın yolları var mı? Peki, nasıl para biriktirilir? Ekonomist Emrah Lafçı, 'kısa yoldan zenginlik' tuzağına karşı kritik uyarılarda bulundu. Para biriktirmenin yollarını açıklayan Lafçı, zengin olmak isteyenlerin yaptığı en büyük hatayı anlattı. 

Kaynak: TGRT Haber-Bengü Sarıkuş

Nasıl para biriktirilir? Ekonomist Emrah Lafçı, para biriktirmenin yollarını açıkladı.

Artan hayat pahalılığına karşı vatandaşlar, kısa sürede yüksek birikim yapmanın yollarını arıyor. Evdeki hesap çarşıya uymayınca 'Nasıl para biriktirilir?' sorularıyla birlikte para biriktirmenin püf noktaları merak ediliyor. Ekonomist Emrah Lafçı, para biriktirmenin yollarını anlattı.

Çok az birikimi olan birinin kısa vadede ciddi para kazanma ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan Lafçı, “Öncelikle birikimi artırmak için hangi ek gelir kapıları oluşturulabilir, hangi farklı gelir kaynakları devreye sokulabilir” dedi.

Harcamaların nasıl azaltılabileceğini düşünmenin önemli olduğuna dikkat çeken ünlü ekonomist, “Bir harcamayı bugün yapmakla, beş ya da on yıl sonra yapmak arasında çok büyük fark vardır. Birikim henüz düşükken harcamaları kısmak, ileride harcama yapılabilecek zamanı satın almak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Zengin olmak isteyenlerin yaptığı en büyük hata.

Ekonomist Emrah Lafçı, para kazanma uğruna sıkça yanlış adımlar atıldığını ve bunun sonuçlarının ağır olduğunu belirtti. “Türk yatırımcısının en büyük hatalarından biri, halihazırda ciddi bir yükseliş yaşamış ve yolun sonuna yaklaşmış yatırım araçlarının peşinden koşmaktır” diyen Lafçı, şu ifadeleri kullandı:

“Bazen bu yaklaşım kısa vadede kazanç getirebilir ama çoğu zaman yanlış sonuçlanır. Ayrıca tüyolar, çevreden gelen yönlendirmelerle yapılan plansız yatırımlar ve net bir strateji oluşturmamak da genel olarak Türk yatırımcısının en büyük hataları arasında yer alır.”

Nasıl zengin olunur? Yatırımcılara kritik uyarı.

Emrah Lafçı, doğru sektör ve doğru iş alanlarının altını çizerek bunlara zamanında adım atmanın önemini vurguladı. Lafçı, teknolojinin sunduğu imkanların önemine dikkat çekerek, 'Kısa vadede para kazanmak mümkün mü? Nadiren evet, ama bu durumu genel bir beklenti haline getirmemek gerekir. Gelir dağılımı ne kadar bozulmuş olursa olsun, internet, teknoloji ve yapay zeka gibi alanlar bireysel inisiyatiflerin para kazanma ihtimalini geçmişe kıyasla artırıyor' dedi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Bozkurt

Güzel. Şimdi bunu kast sisteminin oturduğu Yeni Hindistan'da nasıl yapabiliriz onu anlatsın. :)

maestro__

Şöyle bir hikaye dinledim çok güzeldi; Allah'a her gece dua ettim bir bisikletim olsun diye, baktım olmayacak bir bisiklet çaldım! Sonra hergece Allah'a dua ... Devamını Gör

Nesli Aracı

Ben de bilmediğimiz bir şey söyleyecek diye okuyorum. 😒