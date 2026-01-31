YouTuber Enes Batur Hakkında Yakalama Kararı!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde operasyonunda flaş gelişme yaşandı. Aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal, Berkcan Güven’in bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Gazeteci Atakan Irmak'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre bu isimler arasında YouTuber Enes Batur, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı bulunuyor.
Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Çağrı Taner'in aralarında bulunduğu 9 isim hakkında yakalama kararı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
E artık bu kadar ünlüden sonra kimlerin satıcı olduğunu öğrenmiştir soruşturma makamı, keşke satıcılara daha büyük rolü olanlara da operasyon yapsalar eş zam... Devamını Gör
İçiciler yerine satıcıların peşine ni düşseniz acaba sayın savcılarım
YouTubebır geçerli meslek haline geldi yaaa Bravo 😄 büyük harflerle yazıyorlar bide😄