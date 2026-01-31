onedio
YouTuber Enes Batur Hakkında Yakalama Kararı!

YouTuber Enes Batur Hakkında Yakalama Kararı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
31.01.2026 - 10:35

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde operasyonunda flaş gelişme yaşandı. Aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal, Berkcan Güven’in bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Gazeteci Atakan Irmak'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre bu isimler arasında YouTuber Enes Batur, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı bulunuyor.

Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Çağrı Taner'in aralarında bulunduğu 9 isim hakkında yakalama kararı.

Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Çağrı Taner'in aralarında bulunduğu 9 isim hakkında yakalama kararı.
Gazeteci Atakan Irmak'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi popüler isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Enes Batur ve Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. İşte tam liste;

YAKALANANLAR

1-Hasan CAN KAYA 

2-Yusuf AKTAŞ 

3-Emirhan ÇAKAL 

4-Mazlum AKTÜRK

5-Mert Eren BÜLBÜL

6-Sıla DÜNDAR

7-Döndü Şahin

8-Burak GÜNGÖR

9-Ahmet Can DÜNDAR

10-Bercan GÜVEN

11-Fırat YAYLA

YURT DIŞINDA BULUNDUĞUNDAN DOLAYI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN ŞÜPHELİLER

1-Enes Batur SUNGURTEKİN 

2-Barış Murat YAĞCI 

3-Ecenaz ÜÇER 

4-Kemal Can PARLAK 

5-Çağrı TANER 

6-Turgut EKİM 

7-Barbaros DİKMEN 

8-Yaren ALACA

9-Nisa Bölükbaşı'

Ebo da operasyonda ismi geçenlerden biri oldu👇🏻

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
sunrise hope

E artık bu kadar ünlüden sonra kimlerin satıcı olduğunu öğrenmiştir soruşturma makamı, keşke satıcılara daha büyük rolü olanlara da operasyon yapsalar eş zam... Devamını Gör

o. k.

İçiciler yerine satıcıların peşine ni düşseniz acaba sayın savcılarım

maestro__

YouTubebır geçerli meslek haline geldi yaaa Bravo 😄 büyük harflerle yazıyorlar bide😄