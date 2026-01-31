YouTuber Enes Batur Hakkında Yakalama Kararı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde operasyonunda flaş gelişme yaşandı. Aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal, Berkcan Güven’in bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Gazeteci Atakan Irmak'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre bu isimler arasında YouTuber Enes Batur, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı bulunuyor.