Hastanede Tedavi Gören Ebo Lakaplı İbrahim Tilaver Hakkında Gözaltı Kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak Cumartesi sabahı pek çok isim gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunanlar arasında sosyal medya ünlüleri ve birçok rapçinin yapımcısı Ebo lakaplı İbrahim Tilaver olduğu öğrenildi. Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre Ebo'nun hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
İbrahim Tilaver (Ebo) hakkında gözaltı kararı.
