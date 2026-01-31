onedio
Hastanede Tedavi Gören Ebo Lakaplı İbrahim Tilaver Hakkında Gözaltı Kararı

31.01.2026 - 10:26

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak Cumartesi sabahı pek çok isim gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunanlar arasında sosyal medya ünlüleri ve birçok rapçinin yapımcısı Ebo lakaplı İbrahim Tilaver olduğu öğrenildi. Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre Ebo'nun hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 11 isim👇🏻

Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunanlardan birinin de 'Ebo' lakaplı İbrahim Tilaver olduğu öğrenildi.

Tilaver’in rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi'

