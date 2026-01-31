Hasan Can Kaya, Reynmen, Rapçi Çakal Gözaltına Alındı
Ünlülere yönelik yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Berkcan Güven ve Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal'ın bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı.
bu hukuk sadece masumlara ben onu iyi anladım akp ve MHP hiç uğramıyor onlar sütten çıkmış ak kaşık lar
İçeri atacak masum insan kalmayınca bunları almaya başladılar sanırım... Ha gözaltına alınıyorlar da ne oluyor? Koca bir hiç... Böyle oyuncak bir hukuk, yüre... Devamını Gör
