onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hasan Can Kaya, Reynmen, Rapçi Çakal Gözaltına Alındı

Hasan Can Kaya, Reynmen, Rapçi Çakal Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2026 - 08:38

Ünlülere yönelik yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Berkcan Güven ve Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal'ın bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasan Can Kaya, Reynmen, Rapçi Çakal, Berkcan Güven gözaltına alındı.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Rapçi Çakal, Berkcan Güven gözaltına alındı.
twitter.com

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre pek çok ünlü isim gözaltına alındı. 

Altuntoprak'ın paylaşımı şöyle oldu:

'İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 11 ism hakkında gözaltı kararı verdi.

TCK 188, 190 ve 191 maddeleri kapsamında yürütülen soruşturma dosyası kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova illerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. 

Gözaltına alınanlar:

1-Hasan CAN KAYA 

2-Yusuf AKTAŞ 

3-Emirhan ÇAKAL 

4-Mazlum AKTÜRK

5-Mert Eren BÜLBÜL

6-Sıla DÜNDAR

7-Döndü Şahin

8-Burak GÜNGÖR

9-Ahmet Can DÜNDAR

10-Berkcan GÜVEN

11-Fırat YAYLA'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bayram Öztemel

bu hukuk sadece masumlara ben onu iyi anladım akp ve MHP hiç uğramıyor onlar sütten çıkmış ak kaşık lar

Ömer S

İçeri atacak masum insan kalmayınca bunları almaya başladılar sanırım... Ha gözaltına alınıyorlar da ne oluyor? Koca bir hiç... Böyle oyuncak bir hukuk, yüre... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.