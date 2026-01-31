Altında Son Durum Belli Oldu: Altın Fiyatlarında Düşüş Üstüne Düşüş!

Altın fiyatları belli oldu. Altında sert düşüş meydana gelirken yeni günde altın fiyatları merak ediliyor. 'Bugün altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?' soruları yanıt buldu. Altının adeta dibi görmesi '40 yıl sonra bir ilk' olarak ifade edilirken güvenli limanda düşüş bugün de sürdürdü. İşte altın fiyatlarında son durum!