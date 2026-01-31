onedio
Altında Son Durum Belli Oldu: Altın Fiyatlarında Düşüş Üstüne Düşüş!

Altında Son Durum Belli Oldu: Altın Fiyatlarında Düşüş Üstüne Düşüş!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2026 - 12:21

Altın fiyatları belli oldu. Altında sert düşüş meydana gelirken yeni günde altın fiyatları merak ediliyor. 'Bugün altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?' soruları yanıt buldu. Altının adeta dibi görmesi '40 yıl sonra bir ilk' olarak ifade edilirken güvenli limanda düşüş bugün de sürdürdü. İşte altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum belli oldu! Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum belli oldu! Altın ne kadar?

2025 yılından bu yana yükselişini sürdüren altın, 2026 yılında yeni rekorlar kırdı. Yükseliş trendini sürdüren altın 30 Ocak 2026 Cuma gününde adeta çakıldı. 40 yıl sonra en sert düşüşün görüldüğü altında panik havası hakim. 'Altın düşecek mi? Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtı merak edilirken altında son durum belli oldu. İşte altın fiyatları!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.786 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.759 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.518 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 46.892 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.849 dolar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
