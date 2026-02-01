Gümüş, Altın, Döviz... Yapay Zekaya Göre Yatırım Aracı Olarak Ne Tercih Edilmeli?

Yatırım tercihi tamamen risk iştahınıza ve vadenize bağlı olmakla birlikte; altın, tarihsel olarak enflasyona karşı en güvenli liman ve değer saklama aracı olarak öne çıkarken, gümüş ve bakır sanayi talebine endeksli yapıları sayesinde ekonomik büyüme dönemlerinde altından daha agresif kazanç fırsatları sunar ancak bu durum onları daha riskli ve dalgalı kılar. Öte yandan döviz, küresel enflasyon nedeniyle (dolar veya euro olsa bile) zamanla kendi içinde değer kaybettiği için uzun vadeli bir 'zenginleşme' aracından ziyade, likiditeyi koruma veya kısa vadeli kur şoklarından kaçınma aracı olarak görülmelidir; bu nedenle reel servet artırımı hedefliyorsanız emtialara (özellikle altın ve gümüşe), sadece paranızın o anki alım gücünü korumak istiyorsanız döviz sepetine yönelmek daha mantıklı bir strateji olacaktır.