Gümüş, Altın, Döviz... Yapay Zekaya Göre Yatırım Aracı Olarak Ne Tercih Edilmeli?

Gümüş, Altın, Döviz... Yapay Zekaya Göre Yatırım Aracı Olarak Ne Tercih Edilmeli?

Yapay Zeka
01.02.2026 - 16:16

Günümüz ekonomik dalgalanmalarında yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlar arasında gümüş, altın ve döviz öne çıkıyor. Peki hangi yatırım aracı, paranızı güvenle korumanızı ve kazanç elde etmenizi sağlıyor? Grok, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka uygulamalarına en iyi yatırım aracını sorduk. Riskleriyle birlikte hepsi seçim yaptı.

İşte detaylar...

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Yapay zekaya verilen komutlardan alınan cevaplar direkt olarak aktarılmış olup olası riskler göz önüne alınmamıştır.

ChatGPT: Altın

Hem en güvenli liman, hem en likit, hem de uzun vadede değer kaybetme riski en düşük olan yatırım aracı. Gümüş, bakır ve döviz kısa vadede oynak ama altın neredeyse her koşulda kendini korur.

Gemini: Altın

Yatırım tercihi tamamen risk iştahınıza ve vadenize bağlı olmakla birlikte; altın, tarihsel olarak enflasyona karşı en güvenli liman ve değer saklama aracı olarak öne çıkarken, gümüş ve bakır sanayi talebine endeksli yapıları sayesinde ekonomik büyüme dönemlerinde altından daha agresif kazanç fırsatları sunar ancak bu durum onları daha riskli ve dalgalı kılar. Öte yandan döviz, küresel enflasyon nedeniyle (dolar veya euro olsa bile) zamanla kendi içinde değer kaybettiği için uzun vadeli bir 'zenginleşme' aracından ziyade, likiditeyi koruma veya kısa vadeli kur şoklarından kaçınma aracı olarak görülmelidir; bu nedenle reel servet artırımı hedefliyorsanız emtialara (özellikle altın ve gümüşe), sadece paranızın o anki alım gücünü korumak istiyorsanız döviz sepetine yönelmek daha mantıklı bir strateji olacaktır.

Grok: Altın

Şu anki piyasa dinamikleri ve 2026 beklentileri dikkate alındığında, altın alınmalı. Türkiye'de enflasyonist ortam, jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve doların relatif zayıflama eğilimi devam ederken gram altın zaten rekor seviyelerde olsa da (yaklaşık 7.500-8.000 TL civarı seyrediyor ve yıl sonu 9.000-10.000 TL öngörüleri hakim), güvenli liman özelliği ve TL karşısında değer koruma gücü en güçlü seçenek konumunda; gümüş ve bakır daha volatil ve endüstriyel risk taşıyor, döviz ise faiz farkı ve olası TL güçlenmelerinde geride kalma ihtimali yüksek görünüyor.

