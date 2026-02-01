onedio
Köpeklerinin Tedavi Gördüğü Fakülteye 120 Milyon Dolarlık Bağış Yapan Çift

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 15:20

ABD’li milyarder çift Sanford ve Joan Weill, evcil köpeklerinin tedavi gördüğü California Üniversitesi Davis Veterinerlik Fakültesi’ne 120 milyon dolarlık bağış yaparak kurum tarihinin en yüksek tutarlı desteğini sağladı. Bağışın, eğitim altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağı açıklandı.

ABD’li milyarder iş insanı Sanford “Sandy” Weill ile eşi Joan Weill, evcil köpeklerinin tedavi gördüğü California Üniversitesi Davis Veterinerlik Fakültesi’ne 120 milyon dolarlık bağışta bulunarak okul tarihine geçti.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bağışın fakülteye şimdiye kadar yapılan en yüksek tutarlı destek olduğu belirtilirken, kaynağın eğitim altyapısını ve bilimsel araştırmaları güçlendirmek amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

Weill çiftinin bu kararı almasında, 2018 yılında lenfoma teşhisi konulan köpekleri Angel’ın UC Davis veteriner hastanesinde gördüğü tedavinin belirleyici olduğu aktarıldı.

Joan Weill, köpeklerinin burada aldığı bakımın aileleri üzerinde derin bir etki bıraktığını vurgulayarak, fakültenin liderlik anlayışı, ekip ruhu ve hayvan sağlığına yaklaşımından etkilendiklerini dile getirdi.

Sanford Weill ise fakültenin yalnızca hayvan sağlığına değil, insan sağlığına da katkı sunan bilimsel çalışmalara imza attığını belirterek, yenilikçi araştırmalarla şefkatli bakım anlayışını bir araya getiren bir kurumu desteklemekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bağışın 80 milyon dolarlık bölümünün, Veterinerlik Tıp Kompleksi’nin genişletilmesi kapsamında yeni bir küçük hayvan eğitim hastanesinin inşasında kullanılacağı açıklandı.

Halihazırda yılda yaklaşık 50 bin hayvana hizmet veren mevcut hastanenin kapasitesinin, yeni tesisle birlikte önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Kalan 40 milyon doların ise kanser, nörolojik rahatsızlıklar ve kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere çeşitli alanlarda yürütülecek temel ve klinik araştırmalara aktarılacağı bildirildi.

Bu büyük bağışın ardından fakültenin adı “University of California Davis Joan and Sanford I. Weill School of Veterinary Medicine” olarak değiştirilecek. Üniversite yönetimi, isim değişikliğinin Weill çiftinin hayvan ve insan sağlığına sunduğu katkıları onurlandırmak amacıyla yapıldığını duyurdu.

