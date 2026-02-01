Köpeklerinin Tedavi Gördüğü Fakülteye 120 Milyon Dolarlık Bağış Yapan Çift
ABD’li milyarder çift Sanford ve Joan Weill, evcil köpeklerinin tedavi gördüğü California Üniversitesi Davis Veterinerlik Fakültesi’ne 120 milyon dolarlık bağış yaparak kurum tarihinin en yüksek tutarlı desteğini sağladı. Bağışın, eğitim altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağı açıklandı.
ABD’li milyarder iş insanı Sanford “Sandy” Weill ile eşi Joan Weill, evcil köpeklerinin tedavi gördüğü California Üniversitesi Davis Veterinerlik Fakültesi’ne 120 milyon dolarlık bağışta bulunarak okul tarihine geçti.
Weill çiftinin bu kararı almasında, 2018 yılında lenfoma teşhisi konulan köpekleri Angel’ın UC Davis veteriner hastanesinde gördüğü tedavinin belirleyici olduğu aktarıldı.
Bağışın 80 milyon dolarlık bölümünün, Veterinerlik Tıp Kompleksi’nin genişletilmesi kapsamında yeni bir küçük hayvan eğitim hastanesinin inşasında kullanılacağı açıklandı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
