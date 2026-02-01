Köpeklerinin Tedavi Gördüğü Fakülteye 120 Milyon Dolarlık Bağış Yapan Çift

Halihazırda yılda yaklaşık 50 bin hayvana hizmet veren mevcut hastanenin kapasitesinin, yeni tesisle birlikte önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Kalan 40 milyon doların ise kanser, nörolojik rahatsızlıklar ve kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere çeşitli alanlarda yürütülecek temel ve klinik araştırmalara aktarılacağı bildirildi.

Bu büyük bağışın ardından fakültenin adı “University of California Davis Joan and Sanford I. Weill School of Veterinary Medicine” olarak değiştirilecek. Üniversite yönetimi, isim değişikliğinin Weill çiftinin hayvan ve insan sağlığına sunduğu katkıları onurlandırmak amacıyla yapıldığını duyurdu.