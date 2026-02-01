Bu Saatlerde Elektrik Kullananların Faturası Katlanıyor: Kritik Zaman Dilimi Netleşti

Enerji yönetim birimlerinin paylaştığı veriler, elektrik şebekesinin en yoğun şekilde zorlandığı zaman diliminin 18.00 ile 22.00 saatleri arası olduğunu gösteriyor. Çalışan nüfusun büyük bölümünün bu saatlerde evlerine dönmesiyle birlikte aydınlatma, beyaz eşya, ısıtma ve elektronik cihazlar eş zamanlı olarak devreye giriyor. Talebin zirveye ulaştığı bu “puant saatler”, birim elektrik maliyetinin günün diğer bölümlerine kıyasla belirgin şekilde yükselmesine neden oluyor.

Bu zaman aralığında özellikle elektrikli ısıtıcılar, fırınlar, kurutma makineleri ve yoğun güç çeken ev aletlerinin kullanılması, faturayı doğrudan yukarı çekiyor.

Daha Ekonomik Saatler Belli Oldu

Yüksek maliyetli saatlerden kaçınmak isteyen aboneler için daha avantajlı zaman dilimleri de netleşmiş durumda. Güncel tüketim analizlerine göre, elektrik kullanımının en düşük maliyetli olduğu saatler şu şekilde öne çıkıyor:

Gece dönemi: 23.00 – 07.00 (Şebeke yükünün en düşük olduğu zaman)

Gündüz dönemi: 11.00 – 17.00 (Görece düşük talep)

Bu saatlerde yapılan tüketimler, aynı cihazlar çalıştırılsa bile faturaya daha sınırlı yansıyor.