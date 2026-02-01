onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Saatlerde Elektrik Kullananların Faturası Katlanıyor: Kritik Zaman Dilimi Netleşti

Bu Saatlerde Elektrik Kullananların Faturası Katlanıyor: Kritik Zaman Dilimi Netleşti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 14:04

Elektrik faturalarında son dönemde yaşanan artışlar, tüketicilerin dikkatini günün hangi saatlerinde elektrik kullandıklarına çevirdi. Yapılan düzenlemeler ve şebeke verileri, belirli zaman dilimlerinde gerçekleşen yoğun tüketimin maliyetleri doğrudan yukarı çektiğini ortaya koyuyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elektrik tarifelerinde yapılan son düzenlemeler, günün belirli saatlerinde yapılan tüketimleri ciddi biçimde daha maliyetli hale getirdi.

Elektrik tarifelerinde yapılan son düzenlemeler, günün belirli saatlerinde yapılan tüketimleri ciddi biçimde daha maliyetli hale getirdi.

Uzmanlar, özellikle akşam saatlerinde kontrolsüz elektrik kullanımının ay sonunda faturalarda beklenmedik artışlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

En Pahalı Saat Aralığı: 18.00 – 22.00

En Pahalı Saat Aralığı: 18.00 – 22.00

Enerji yönetim birimlerinin paylaştığı veriler, elektrik şebekesinin en yoğun şekilde zorlandığı zaman diliminin 18.00 ile 22.00 saatleri arası olduğunu gösteriyor. Çalışan nüfusun büyük bölümünün bu saatlerde evlerine dönmesiyle birlikte aydınlatma, beyaz eşya, ısıtma ve elektronik cihazlar eş zamanlı olarak devreye giriyor. Talebin zirveye ulaştığı bu “puant saatler”, birim elektrik maliyetinin günün diğer bölümlerine kıyasla belirgin şekilde yükselmesine neden oluyor.

Bu zaman aralığında özellikle elektrikli ısıtıcılar, fırınlar, kurutma makineleri ve yoğun güç çeken ev aletlerinin kullanılması, faturayı doğrudan yukarı çekiyor.

Daha Ekonomik Saatler Belli Oldu

Yüksek maliyetli saatlerden kaçınmak isteyen aboneler için daha avantajlı zaman dilimleri de netleşmiş durumda. Güncel tüketim analizlerine göre, elektrik kullanımının en düşük maliyetli olduğu saatler şu şekilde öne çıkıyor:

  • Gece dönemi: 23.00 – 07.00 (Şebeke yükünün en düşük olduğu zaman)

  • Gündüz dönemi: 11.00 – 17.00 (Görece düşük talep)

Bu saatlerde yapılan tüketimler, aynı cihazlar çalıştırılsa bile faturaya daha sınırlı yansıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın