Uzmanlar Uyardı: Çamaşırlarınızı Petek Üzerinde Kurutmayın

Metehan Bozkurt
01.02.2026 - 13:08

Kış aylarında çamaşır kurutmak çoğu ev için başlı başına bir sorun haline geliyor. Günlerce kurumayan kıyafetler nedeniyle pratik bir çözüm gibi görünen petek üzerinde kurutma alışkanlığı ise sanılandan çok daha büyük riskler barındırıyor. Uzmanlar, bu yöntemin ev içindeki nem oranını hızla yükselttiğini, küf ve rutubet oluşumunu tetiklediğini ve hem sağlığı hem de ısıtma sistemlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Kaynak: https://www.idealhome.co.uk/house-man...
Kış aylarında çamaşır kurutmak birçok ev için ciddi bir sorun.

Günlerce kurumayan kıyafetler karşısında en sık başvurulan yöntem ise çamaşırları doğrudan kalorifer peteklerinin üzerine sermek. Pratik gibi görünen bu alışkanlık, uzmanlara göre evlerde fark edilmeden ilerleyen ciddi sorunlara yol açıyor.

Islak çamaşırların petek üzerinde kurutulması, ortama yoğun miktarda nem yayılmasına neden oluyor. Bu nem özellikle yeterince havalandırılmayan evlerde duvarlarda yoğuşma, boya kabarması ve küf oluşumunu tetikliyor. Başlangıçta küçük lekelerle kendini gösteren bu durum, zamanla rutubet kokusuna ve duvar yapısında kalıcı hasarlara dönüşebiliyor.

Nem oranının yükselmesi yalnızca evi değil, sağlığı da doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, özellikle astım ve alerjik rahatsızlığı olan bireylerin bu ortamlardan daha hızlı etkilendiğini belirtiyor. Çocuklar ve yaşlılar için risk daha da artarken, nemli havaya karışan deterjan kalıntıları iç mekân hava kalitesini düşürüyor.

Bir diğer önemli sorun ise ısıtma verimliliği. Peteklerin üzeri çamaşırlarla kapatıldığında, sıcak hava odaya düzgün şekilde yayılamıyor. Bu durum kombinin daha uzun süre çalışmasına, dolayısıyla enerji tüketiminin ve faturaların artmasına neden oluyor. Ayrıca sürekli kapalı kalan petekler, ısıtma sisteminin ömrünü de olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, çamaşırların doğrudan petek üzerine serilmesi yerine daha güvenli yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peteğe temas etmeyen kurutma askıları, kısa süreli havalandırma, nem alma cihazları ve sıcak hava dolaşımını engellemeyen özel kurutma rafları bu riskleri büyük ölçüde azaltabiliyor.

