Uzmanlar Uyardı: Çamaşırlarınızı Petek Üzerinde Kurutmayın
Kış aylarında çamaşır kurutmak çoğu ev için başlı başına bir sorun haline geliyor. Günlerce kurumayan kıyafetler nedeniyle pratik bir çözüm gibi görünen petek üzerinde kurutma alışkanlığı ise sanılandan çok daha büyük riskler barındırıyor. Uzmanlar, bu yöntemin ev içindeki nem oranını hızla yükselttiğini, küf ve rutubet oluşumunu tetiklediğini ve hem sağlığı hem de ısıtma sistemlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Kış aylarında çamaşır kurutmak birçok ev için ciddi bir sorun.
Nem oranının yükselmesi yalnızca evi değil, sağlığı da doğrudan etkiliyor.
