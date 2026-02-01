Uzmanlar Uyardı: Çamaşırlarınızı Petek Üzerinde Kurutmayın

Uzmanlar, özellikle astım ve alerjik rahatsızlığı olan bireylerin bu ortamlardan daha hızlı etkilendiğini belirtiyor. Çocuklar ve yaşlılar için risk daha da artarken, nemli havaya karışan deterjan kalıntıları iç mekân hava kalitesini düşürüyor.

Bir diğer önemli sorun ise ısıtma verimliliği. Peteklerin üzeri çamaşırlarla kapatıldığında, sıcak hava odaya düzgün şekilde yayılamıyor. Bu durum kombinin daha uzun süre çalışmasına, dolayısıyla enerji tüketiminin ve faturaların artmasına neden oluyor. Ayrıca sürekli kapalı kalan petekler, ısıtma sisteminin ömrünü de olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, çamaşırların doğrudan petek üzerine serilmesi yerine daha güvenli yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peteğe temas etmeyen kurutma askıları, kısa süreli havalandırma, nem alma cihazları ve sıcak hava dolaşımını engellemeyen özel kurutma rafları bu riskleri büyük ölçüde azaltabiliyor.