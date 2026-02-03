onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cüneyt Özdemir Gözaltında Giydiği Montu Satışa Çıkaran Fenomene Sert Çıktı

Cüneyt Özdemir Gözaltında Giydiği Montu Satışa Çıkaran Fenomene Sert Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2026 - 23:18

Son aylarda gerçekleşen soruşturmalar kapsamında yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle aralarında fenomenler, şarkıcılar, oyuncular ve ünlü simaların da yer aldığı onlarca isim gözaltına alınmıştı. 31 Aralık tarihinde gözaltına alınan isimlerden biri de Twitter'da ünlenen Toşko isimli fenomen oldu. Ancak Cüneyt Özdemir, fenomen ismin serbest bırakıldıktan sonraki hareketlerine tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomen isim geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Fenomen isim geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada Toşko nickiyle bilinen Mazlum Aktürk 31 Ocak 2026’da, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasındaydı. Serbest bırakılan Aktürk Instagram hesabında gözaltına alındığı anları 'edit' olarak paylaştı.

Cüneyt Özdemir ise fenomen ismin bu hareketlerini X üzerinden eleştirdi. Gözaltı sırasında giydiği montu satışa çıkarmasına ateş püskürdü.

Cüneyt Özdemir ise fenomen ismin bu hareketlerini X üzerinden eleştirdi. Gözaltı sırasında giydiği montu satışa çıkarmasına ateş püskürdü.

Adamlar gözaltına alındıkları görüntülere müzik koyup story atıyorlar, dalgalarını geçiyorlar!

Müthiş bir özgüven patlaması, ‘bize kimse dokunamaz’ kafası!

Sürekli gözaltılar ve sonrasında serbest bırakılmalar sonrasında böyle bir toplumsal psikiloji oluşuyor ne yazık ki!

Giydiği montu da satılığa koymuş, nezarette yastık kullanımına uygunmuş!!

Savcılara, polislere Allah sabır versin…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ömer S

Polis ve savcının pek umrunda değildir bunların pişkinliği. Bunlar bugün pişkin ise sebebi de BİZ EMİR KULUYUZ deyip göz yumdukları götoman pardon godomanlar... Devamını Gör