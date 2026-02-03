Cüneyt Özdemir Gözaltında Giydiği Montu Satışa Çıkaran Fenomene Sert Çıktı
Son aylarda gerçekleşen soruşturmalar kapsamında yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle aralarında fenomenler, şarkıcılar, oyuncular ve ünlü simaların da yer aldığı onlarca isim gözaltına alınmıştı. 31 Aralık tarihinde gözaltına alınan isimlerden biri de Twitter'da ünlenen Toşko isimli fenomen oldu. Ancak Cüneyt Özdemir, fenomen ismin serbest bırakıldıktan sonraki hareketlerine tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen isim geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cüneyt Özdemir ise fenomen ismin bu hareketlerini X üzerinden eleştirdi. Gözaltı sırasında giydiği montu satışa çıkarmasına ateş püskürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Polis ve savcının pek umrunda değildir bunların pişkinliği. Bunlar bugün pişkin ise sebebi de BİZ EMİR KULUYUZ deyip göz yumdukları götoman pardon godomanlar... Devamını Gör