Ramazan Menüleri Belli Oldu! İftar Menüsü Fiyatları Ortaya Çıktı

Ramazan Menüleri Belli Oldu! İftar Menüsü Fiyatları Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.02.2026 - 09:49

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayıyla birlikte yeme-içme sektöründe hummalı hazırlık sürüyor. İftar menüsü fiyatları da şimdiden belli oldu. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre mekanlarda geçen seneye göre önemli artış yaşanmadı. İftar menüleri kişi başı 500 TL’den başlıyor 7 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak lüks mekanlarda 4 kişilik iftar menülerinde üst sınır adeta belirsiz. 

Ramazan ne zaman?

Ramazan ne zaman?

Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. 19 Mart’ta ise tamamlanacak olan Ramazan için hummalı çalışmalar sürüyor. Vatandaşları Ramazan heyecanı sararken yeme-içme sektöründe hazırlıklar sürüyor. İftar menülerinin fiyatları da yavaş yavaş ortaya çıktı. İftarını dışarı da yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden iftar menü fiyatlarını araştırmaya başladı.

İftar menüsü fiyatları belli oldu: En ucuz iftar menüsü ne kadar?

İftar menüsü fiyatları belli oldu: En ucuz iftar menüsü ne kadar?

Mekanlar, iftar menülerine geçen yıla oranla fahiş zam yapmadı. İftar menüleri 500 liradan başlıyor ve 7 bin TL’ye kadar ulaşıyor. 4 kişilik bir aile dışarıda iftar yapmak istese en az 2 bin TL’yi kenara ayırmak zorunda. Orta halli restoranlarda ise kişi başı fiyat 2 bin 500 TL’yi aşabiliyor. Kişi başı ortalama iftar menüsü fiyatları şöyle:

Lokantalar 500 - 2.000 TL

Zincir restoran 2.000 - 3.000 TL

Oteller 2.500 - 3.500 TL

Ultra lüks oteller 4.500 - 7.000 TL

Ultra lüks restoran 3.500 - 6.000 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
