Ramazan Menüleri Belli Oldu! İftar Menüsü Fiyatları Ortaya Çıktı

Mekanlar, iftar menülerine geçen yıla oranla fahiş zam yapmadı. İftar menüleri 500 liradan başlıyor ve 7 bin TL’ye kadar ulaşıyor. 4 kişilik bir aile dışarıda iftar yapmak istese en az 2 bin TL’yi kenara ayırmak zorunda. Orta halli restoranlarda ise kişi başı fiyat 2 bin 500 TL’yi aşabiliyor. Kişi başı ortalama iftar menüsü fiyatları şöyle:

Lokantalar 500 - 2.000 TL

Zincir restoran 2.000 - 3.000 TL

Oteller 2.500 - 3.500 TL

Ultra lüks oteller 4.500 - 7.000 TL

Ultra lüks restoran 3.500 - 6.000 TL