Ramazan Menüleri Belli Oldu! İftar Menüsü Fiyatları Ortaya Çıktı
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayıyla birlikte yeme-içme sektöründe hummalı hazırlık sürüyor. İftar menüsü fiyatları da şimdiden belli oldu. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre mekanlarda geçen seneye göre önemli artış yaşanmadı. İftar menüleri kişi başı 500 TL’den başlıyor 7 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak lüks mekanlarda 4 kişilik iftar menülerinde üst sınır adeta belirsiz.
Ramazan ne zaman?
İftar menüsü fiyatları belli oldu: En ucuz iftar menüsü ne kadar?
