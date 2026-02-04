onedio
Kentsel Dönüşümde Tüm Plan Değişti: İtiraz Edenin Payı Satılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 09:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yayımladığı yeni düzenleme ile riskli binalar için karar alma mekanizması hızlandırıldı. Bir hak sahibinin isteği bile karar sürecini başlatmaya yeterli olacak, karara itiraz edilirse itiraz edenin payı diğer hak sahiplerine devlet eliyle satılacak.

Kaynak: NTV

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Türkiye’de kentsel dönüşümün hızlanması için yeni kararlar alındı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın 6306 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi.

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yapılacak yeni uygulamalar hakkında karar alınmak üzere, maliklerden birinin istemi ile bütün malikler toplantıya çağrılacak. Toplantının yeri ve zamanı, ilgili muhtarlıkta veya riskli yapıların henüz yıktırılmadığı durumlarda bina kapısında/duyuru panosunda on beş gün süre ile ilan edilmek suretiyle veya noter vasıtasıyla maliklere bildirilecek. İlan suretiyle yapılan bildirimlerde toplantı yeri ve zamanı, ilanın son günü tüm paydaşlara tebliğ edilmiş sayılacak.

Kentsel dönüşüme itiraz eden hak sahibinin hakkı satılığa çıkarılacak.

Elektronik yolla yapılan bildirim, bildirimin muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda; muhtarlıkta ilan suretiyle yapılan bildirim ise ilanın son günü yapılmış sayılacak. 

Karara katılmayanlara yapılan bildirimde; bildirimin yapıldığı/yapılmış sayıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde teklifin incelenmemesi veya salt çoğunlukla alınan kararın ve yapılan teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli dönüşüm projesini gerçekleştirecek olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İdare veya TOKİ tarafından ödenmek suretiyle satın alınacağı, dönüşüm projesinin maliklerce yürütüldüğü alanlarda satış yapılıncaya kadar öncelikle diğer paydaşlara satış işleminin tekrarlanacağı, riskli yapılarda ise yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış gerçekleştirileceği belirtildi.

