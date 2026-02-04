Kentsel Dönüşümde Tüm Plan Değişti: İtiraz Edenin Payı Satılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yayımladığı yeni düzenleme ile riskli binalar için karar alma mekanizması hızlandırıldı. Bir hak sahibinin isteği bile karar sürecini başlatmaya yeterli olacak, karara itiraz edilirse itiraz edenin payı diğer hak sahiplerine devlet eliyle satılacak.
Kaynak: NTV
Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Türkiye’de kentsel dönüşümün hızlanması için yeni kararlar alındı.
Kentsel dönüşüme itiraz eden hak sahibinin hakkı satılığa çıkarılacak.
