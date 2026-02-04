onedio
Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alındı

Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alındı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 08:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Burak Doğan / X

İstanbul’da savcılığın ünlülere ve iş insanlarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

İstanbul’da savcılığın ünlülere ve iş insanlarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Gazeteci Burak Doğan’ın X’teki paylaşımına göre, İBB’ye yönelik düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ali Kaya, işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ise İBB soruşturmasında tutuklanmıştı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
