Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Burak Doğan / X
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da savcılığın ünlülere ve iş insanlarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonları devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın