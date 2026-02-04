onedio
Dev Bir Marka Daha Türkiye'ye Geliyor: Yeni Araçlar Yola Çıktı

Dev Bir Marka Daha Türkiye'ye Geliyor: Yeni Araçlar Yola Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
04.02.2026 - 21:06

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların payı artmaya devam ederken, Chery’nin Avrupa pazarı için ayrı bir marka olarak konumlandırdığı OMODA da Türkiye’ye giriş yaptı. OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye sevk edilirken, düzenlenen törenle birlikte markanın resmi lansman süreci de başlamış oldu. Bu gelişme, Türkiye’de yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren JAECOO açısından da yeni bir döneme işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde OMODA ve JAECOO’nun, Türkiye pazarında çift markalı ortak bir stratejiyle yoluna devam edeceği belirtildi.

JAECOO ile ortak marka çalışması yapılacak.

JAECOO ile ortak marka çalışması yapılacak.

Türkiye’ye sevk edilen modeller arasında bulunan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye’nin birinci yıl etkinliğinde ilk kez vitrine çıkmıştı. “Art in Motion” tasarım anlayışıyla geliştirilen araç; X formlu ön tasarımı, çerçevesiz parametrik ızgarası, LED aydınlatmaları, coupe tarzı tavan hattı ve 3D LED stoplarıyla dikkat çekiyor. İç mekânda ise segmentinde öne çıkan 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran bulunuyor. Basit bir el hareketiyle sürücü ve ön yolcu arasında hareket edebilen bu ekran, bilgi ve eğlence kullanımında daha esnek bir deneyim sunuyor.

Modelin ölçüleri 4.660 mm uzunluk, 1.875 mm genişlik, 1.670 mm yükseklik ve 2.720 mm aks mesafesi olarak açıklandı. 1.6 litrelik turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunulan araç, 145 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. 0–100 km/s hızlanmasını 10,4 saniyede tamamlayan modelin karma yakıt tüketimi 7,3 litre, bagaj hacmi ise 614 litre olarak belirtildi.

OMODA 7 ile birlikte Türkiye yoluna çıkan yenilenen OMODA 5, markanın “Art in Motion” tasarım anlayışını devam ettiriyor. Sanal dünyadan esinlenen elmas desenli matris ızgara, araca daha fütüristik bir kimlik kazandırıyor. 

Modelde 7 hava yastığı ile 19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) yer alırken, iç mekânda 12,3 inçlik dijital gösterge ve 12,3 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. OMODA 5; 4.447 mm uzunluk, 1.824 mm genişlik, 1.588 mm yükseklik ve 2.610 mm aks mesafesine sahip. 145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten motoru 0–100 km/s hızlanmayı 10,1 saniyede tamamlarken, 7 litrelik karma yakıt tüketimi sunuyor. Bagaj hacmi ise 372 litreden başlayıp koltuklar yatırıldığında 1.149 litreye kadar çıkıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
