Dev Bir Marka Daha Türkiye'ye Geliyor: Yeni Araçlar Yola Çıktı

Türkiye’ye sevk edilen modeller arasında bulunan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye’nin birinci yıl etkinliğinde ilk kez vitrine çıkmıştı. “Art in Motion” tasarım anlayışıyla geliştirilen araç; X formlu ön tasarımı, çerçevesiz parametrik ızgarası, LED aydınlatmaları, coupe tarzı tavan hattı ve 3D LED stoplarıyla dikkat çekiyor. İç mekânda ise segmentinde öne çıkan 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran bulunuyor. Basit bir el hareketiyle sürücü ve ön yolcu arasında hareket edebilen bu ekran, bilgi ve eğlence kullanımında daha esnek bir deneyim sunuyor.

Modelin ölçüleri 4.660 mm uzunluk, 1.875 mm genişlik, 1.670 mm yükseklik ve 2.720 mm aks mesafesi olarak açıklandı. 1.6 litrelik turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunulan araç, 145 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. 0–100 km/s hızlanmasını 10,4 saniyede tamamlayan modelin karma yakıt tüketimi 7,3 litre, bagaj hacmi ise 614 litre olarak belirtildi.