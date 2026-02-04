Dev Bir Marka Daha Türkiye'ye Geliyor: Yeni Araçlar Yola Çıktı
Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların payı artmaya devam ederken, Chery’nin Avrupa pazarı için ayrı bir marka olarak konumlandırdığı OMODA da Türkiye’ye giriş yaptı. OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye sevk edilirken, düzenlenen törenle birlikte markanın resmi lansman süreci de başlamış oldu. Bu gelişme, Türkiye’de yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren JAECOO açısından da yeni bir döneme işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde OMODA ve JAECOO’nun, Türkiye pazarında çift markalı ortak bir stratejiyle yoluna devam edeceği belirtildi.
JAECOO ile ortak marka çalışması yapılacak.
