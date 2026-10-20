Avrupa'da Çocuklara Sosyal Medya Sınırı Yayılıyor: Almanya'dan Danimarka'ya 20 Ülkede Son Durum
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Avrupa'da çocukları sosyal medyanın etkilerinden korumaya yönelik düzenlemeler kıta genelinde hız kazandı. Avrupa Komisyonu 17 Eylül'de 13 yaş altına tam yasak, 15 yaşına kadar ebeveyn denetimli sınırlı hesap öngören 'AB Çocuk Yasası' önerisini sundu; Almanya'dan Danimarka'ya, Fransa'dan Slovakya'ya onlarca ülke de kendi yasalarını hazırlıyor. Avustralya'nın Aralık 2025'te 16 yaş altına yasak getiren ilk ülke olmasının ardından başlayan bu dalga, bugün Avrupa'nın neredeyse her başkentinde masada.
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Avrupa Komisyonu 13 yaş altını sosyal medyadan tamamen çıkaracak bir "AB Çocuk Yasası" önerdi.
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Almanya, AB yasası yürürlüğe girene kadar 13 yaş altına geçici ulusal kural getirmeye hazırlanıyor.
Fransa'da Anayasa Konseyi'nin iptal ettiği 15 yaş yasası için Macron yeni taslağı Brüksel'e gönderdi.
Yunanistan'da 15 yaş altı sınırlaması meclise geldi, yasa çıkarsa 1 Ocak 2027'de başlayacak.
Danimarka 15 yaşta anlaştı, yasa tasarısı 2027 başında geliyor, uygulama 1 Temmuz 2027'de.
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Norveç 16 yaş sınırı için yıl sonuna kadar tasarı sunacak, platformlar yaşı doğrulamak zorunda kalacak.
İngiltere 16 yaş altı kısıtlaması için yıl sonuna kadar yasayı Parlamento'ya taşımayı hedefliyor.
İspanya 16 yaş altı kısıtlamasını duyurdu ama erken seçim yasayı yeni meclisin önüne bıraktı.
Portekiz'de 13 yaş altı yasaklanıyor, 13-15 yaş arası için ebeveyn izni aranıyor.
İtalya 15 yaş altını yasaklayan ve yaş doğrulamayı zorunlu kılan bir öneriyi görüşüyor.
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Polonya 15 yaş sınırını inceliyor, anaokulu ve ilkokullarda telefon yasağı 1 Eylül'de başladı.
Avusturya'da 14 yaş altı tasarısının kamuoyu görüşme süreci 21 Eylül'de tamamlandı.
Slovakya'da 16 yaş altı tasarısı ilk okumayı geçti, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Çekya Başbakanı Babiš 15 yaş altı sınırlamasını destekledi, okullarda telefon yasası mecliste.
Romanya'da yaş doğrulamalı 16 yaş altı tasarısı komisyonda bekliyor.
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Hollanda kendi sınırını koymak yerine AB genelinde ortak bir asgari yaş istiyor.
Finlandiya Başbakanı Orpo 15 yaş sınırını destekliyor, uzmanlar 13 yaş altına kişisel akıllı telefon önermiyor.
İsveç yasak yerine okullara odaklandı: Ağustos'tan beri ders saatlerinde telefon kullanılamıyor.
Letonya okullardaki telefon kısıtlamalarını genişletiyor.
Litvanya 16 yaş sınırını ve AB genelinde yaş doğrulamayı destekliyor.
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Estonya yasak yerine platformlara güvenlik yükümlülüğü getirilmesini tercih ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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