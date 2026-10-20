Avrupa'da Çocuklara Sosyal Medya Sınırı Yayılıyor: Almanya'dan Danimarka'ya 20 Ülkede Son Durum

Komisyon önerisini 17 Eylül'de açıkladı. Taslağa göre 13 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek, 13-15 yaş arasındakiler yalnızca ebeveynlerin yönettiği ve özellikleri kısıtlanmış hesaplarla platformlarda yer alabilecek. Kişisel hesap açma hakkı 15 yaşında başlayacak.

Öneri yaşla sınırlı değil. Sonsuz kaydırmaya sınır getirilmesi, uyku saatlerinde bildirim gönderilmemesi, yabancılardan gelen istenmeyen mesajların engellenmesi, çocukların profillerinin varsayılan olarak gizli tutulması ve yaş doğrulaması da paketin içinde. Yapay zekâ sohbet botları ile 'dijital arkadaşlar' ise çocuk hesaplarında varsayılan olarak kapalı gelecek.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor. Üye ülkelerin bir kısmı bu süreci beklemeden kendi düzenlemelerini hazırlıyor.