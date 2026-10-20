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Avrupa'da Çocuklara Sosyal Medya Sınırı Yayılıyor: Almanya'dan Danimarka'ya 20 Ülkede Son Durum

Avrupa'da Çocuklara Sosyal Medya Sınırı Yayılıyor: Almanya'dan Danimarka'ya 20 Ülkede Son Durum

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 10:46
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Avrupa'da çocukları sosyal medyanın etkilerinden korumaya yönelik düzenlemeler kıta genelinde hız kazandı. Avrupa Komisyonu 17 Eylül'de 13 yaş altına tam yasak, 15 yaşına kadar ebeveyn denetimli sınırlı hesap öngören 'AB Çocuk Yasası' önerisini sundu; Almanya'dan Danimarka'ya, Fransa'dan Slovakya'ya onlarca ülke de kendi yasalarını hazırlıyor. Avustralya'nın Aralık 2025'te 16 yaş altına yasak getiren ilk ülke olmasının ardından başlayan bu dalga, bugün Avrupa'nın neredeyse her başkentinde masada.

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Avrupa Komisyonu 13 yaş altını sosyal medyadan tamamen çıkaracak bir "AB Çocuk Yasası" önerdi.

Avrupa Komisyonu 13 yaş altını sosyal medyadan tamamen çıkaracak bir "AB Çocuk Yasası" önerdi.

Komisyon önerisini 17 Eylül'de açıkladı. Taslağa göre 13 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek, 13-15 yaş arasındakiler yalnızca ebeveynlerin yönettiği ve özellikleri kısıtlanmış hesaplarla platformlarda yer alabilecek. Kişisel hesap açma hakkı 15 yaşında başlayacak.

Öneri yaşla sınırlı değil. Sonsuz kaydırmaya sınır getirilmesi, uyku saatlerinde bildirim gönderilmemesi, yabancılardan gelen istenmeyen mesajların engellenmesi, çocukların profillerinin varsayılan olarak gizli tutulması ve yaş doğrulaması da paketin içinde. Yapay zekâ sohbet botları ile 'dijital arkadaşlar' ise çocuk hesaplarında varsayılan olarak kapalı gelecek.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor. Üye ülkelerin bir kısmı bu süreci beklemeden kendi düzenlemelerini hazırlıyor.

Almanya, AB yasası yürürlüğe girene kadar 13 yaş altına geçici ulusal kural getirmeye hazırlanıyor.

Almanya, AB yasası yürürlüğe girene kadar 13 yaş altına geçici ulusal kural getirmeye hazırlanıyor.

Alman hükümeti 14 Ekim'de bakanlar kurulunda bir strateji kabul etti. Strateji, AB mevzuatı devreye girene kadar geçerli olacak ve 13 yaşından küçüklerin sosyal ağlara girmesini engelleyecek geçici ulusal kuralların önünü açıyor. Kanıtlanmış pedagojik değeri olan içerikler kapsam dışında kalacak.

Ortada henüz bir kanun tasarısı yok. Kabul edilen metin şimdilik ilkeleri belirleyen bir yol haritası niteliğinde.

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin iptal ettiği 15 yaş yasası için Macron yeni taslağı Brüksel'e gönderdi.

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin iptal ettiği 15 yaş yasası için Macron yeni taslağı Brüksel'e gönderdi.

Fransa Anayasa Konseyi, 15 yaş altına sosyal medya sınırı getiren yasayı Ağustos ayında iptal etmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni bir taslağın hazır olduğunu söyledi ve metnin Avrupa Komisyonu'na iletildiğini açıkladı.

Taslağın ayrıntıları ve Meclis takvimi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Paris, düzenlemeyi AB'nin ortak çerçevesiyle uyumlu hale getirmeye çalışıyor.

Yunanistan'da 15 yaş altı sınırlaması meclise geldi, yasa çıkarsa 1 Ocak 2027'de başlayacak.

Yunanistan'da 15 yaş altı sınırlaması meclise geldi, yasa çıkarsa 1 Ocak 2027'de başlayacak.

Yunanistan'da 15 yaş altı çocukları kısıtlayan yasa tasarısı parlamentoda görüşülüyor. Kabul edilirse düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Atina bu alanda önceden adım atmıştı: ebeveyn denetimi için geliştirilen 'Kids Wallet' uygulaması Kasım 2025'ten beri kullanımda. Yeni tasarı, platformların kullanıcı yaşını doğrulamasını da şart koşuyor.

Danimarka 15 yaşta anlaştı, yasa tasarısı 2027 başında geliyor, uygulama 1 Temmuz 2027'de.

Danimarka 15 yaşta anlaştı, yasa tasarısı 2027 başında geliyor, uygulama 1 Temmuz 2027'de.

Danimarka hükümeti ile partiler 15 yaş sınırında uzlaştı. Yasa tasarısının 2027 başında meclise sunulması, düzenlemenin ise 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kopenhag, yaş doğrulaması için ulusal elektronik kimlik sistemine dayanan bir uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.

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Norveç 16 yaş sınırı için yıl sonuna kadar tasarı sunacak, platformlar yaşı doğrulamak zorunda kalacak.

Norveç 16 yaş sınırı için yıl sonuna kadar tasarı sunacak, platformlar yaşı doğrulamak zorunda kalacak.

Norveç hükümeti 16 yaş sınırı getirecek kanun tasarısını yıl sonuna kadar meclise sunmayı planlıyor. Tasarıya göre sosyal medya platformları kullanıcıların yaşını doğrulamakla yükümlü olacak.

Norveç, sınırı Avrupa'da en yüksek tutan ülkeler arasında yer alıyor; İngiltere, İspanya, Romanya ve Slovakya da 16 yaşı hedefliyor.

İngiltere 16 yaş altı kısıtlaması için yıl sonuna kadar yasayı Parlamento'ya taşımayı hedefliyor.

İngiltere 16 yaş altı kısıtlaması için yıl sonuna kadar yasayı Parlamento'ya taşımayı hedefliyor.

Birleşik Krallık'ta 16 yaş altına getirilecek kısıtlamaya ilişkin mevzuatın yıl sonuna kadar Parlamento'ya sunulması bekleniyor. Hükümet, düzenlemenin gelecek yılın baharında yürürlüğe girmesini hedefliyor.

18 yaş altı kullanıcılar için ek koruma önlemleri de değerlendiriliyor.

İspanya 16 yaş altı kısıtlamasını duyurdu ama erken seçim yasayı yeni meclisin önüne bıraktı.

İspanya 16 yaş altı kısıtlamasını duyurdu ama erken seçim yasayı yeni meclisin önüne bıraktı.

İspanya 16 yaş altına kısıtlama getireceğini duyurmuştu. Ancak erken seçim kararı nedeniyle tasarının, seçimin ardından oluşacak yeni parlamento tarafından yeniden ele alınması gerekiyor.

Bu yüzden düzenlemenin takvimi belirsizliğini koruyor.

Portekiz'de 13 yaş altı yasaklanıyor, 13-15 yaş arası için ebeveyn izni aranıyor.

Portekiz'de 13 yaş altı yasaklanıyor, 13-15 yaş arası için ebeveyn izni aranıyor.

Portekiz'deki tasarı 13 yaşından küçüklerin sosyal medyaya girişini yasaklıyor, 13-15 yaş arasındakiler için ise ebeveyn onayı şartı getiriyor. Metin şu aşamada parlamento komisyonunda bekliyor.

İtalya 15 yaş altını yasaklayan ve yaş doğrulamayı zorunlu kılan bir öneriyi görüşüyor.

İtalya 15 yaş altını yasaklayan ve yaş doğrulamayı zorunlu kılan bir öneriyi görüşüyor.

İtalya'da gündemdeki öneri 15 yaşından küçüklerin sosyal medyadan uzak tutulmasını ve platformlarda yaş doğrulaması yapılmasını öngörüyor. Teklif parlamentoda görüşme aşamasında.

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Polonya 15 yaş sınırını inceliyor, anaokulu ve ilkokullarda telefon yasağı 1 Eylül'de başladı.

Polonya 15 yaş sınırını inceliyor, anaokulu ve ilkokullarda telefon yasağı 1 Eylül'de başladı.

Polonya'da 15 yaş sınırı üzerinde çalışılıyor; henüz kesinleşmiş bir yasa yok. Buna karşılık 1 Eylül'de yürürlüğe giren bir kural, anaokulları ve ilkokullarda telefon ve benzeri cihazların kullanımını yasaklıyor.

Avusturya'da 14 yaş altı tasarısının kamuoyu görüşme süreci 21 Eylül'de tamamlandı.

Avusturya'da 14 yaş altı tasarısının kamuoyu görüşme süreci 21 Eylül'de tamamlandı.

Avusturya'da 14 yaş altını hedefleyen ve bağımlılık yaratan platformları kapsayan tasarı, kamuoyu görüşme sürecini 21 Eylül'de tamamladı. Tasarının bundan sonraki adımları bekleniyor.

Slovakya'da 16 yaş altı tasarısı ilk okumayı geçti, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Slovakya'da 16 yaş altı tasarısı ilk okumayı geçti, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Slovakya'da 16 yaş altına yönelik tasarı 6 Ekim'de ilk okumadan geçti ve ikinci okumaya hazırlanıyor. Düzenlemenin gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Çekya Başbakanı Babiš 15 yaş altı sınırlamasını destekledi, okullarda telefon yasası mecliste.

Çekya Başbakanı Babiš 15 yaş altı sınırlamasını destekledi, okullarda telefon yasası mecliste.

Başbakan Andrej Babiš, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişiminin düzenlenmesini destekliyor. Okullarda telefon kullanımını kısıtlayan bir yasa tasarısı ise parlamentoda bekliyor.

Romanya'da yaş doğrulamalı 16 yaş altı tasarısı komisyonda bekliyor.

Romanya'da yaş doğrulamalı 16 yaş altı tasarısı komisyonda bekliyor.

Romanya'daki tasarı 16 yaş altı için sınır koyuyor ve yaş doğrulaması şartı getiriyor. Metin parlamento komisyonunda görüşülmeyi bekliyor.

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Hollanda kendi sınırını koymak yerine AB genelinde ortak bir asgari yaş istiyor.

Hollanda kendi sınırını koymak yerine AB genelinde ortak bir asgari yaş istiyor.

Hollanda, ulusal bir yasak yerine AB genelinde geçerli ortak bir asgari yaş uygulanmasını destekliyor.

Finlandiya Başbakanı Orpo 15 yaş sınırını destekliyor, uzmanlar 13 yaş altına kişisel akıllı telefon önermiyor.

Finlandiya Başbakanı Orpo 15 yaş sınırını destekliyor, uzmanlar 13 yaş altına kişisel akıllı telefon önermiyor.

Başbakan Petteri Orpo, 15 yaş sınırını destekleyen isimlerden biri. Finlandiya'nın sağlık ve eğitim kurumları ise 13 yaşından küçük çocukların kişisel akıllı telefon kullanmamasını tavsiye ediyor.

İsveç yasak yerine okullara odaklandı: Ağustos'tan beri ders saatlerinde telefon kullanılamıyor.

İsveç yasak yerine okullara odaklandı: Ağustos'tan beri ders saatlerinde telefon kullanılamıyor.

İsveç'te 1 Ağustos'tan itibaren ilkokullarda ve ortaokulların alt kademelerinde ders saatlerinde telefon kullanımı yasak. Ülke şimdilik sosyal medya için ayrı bir yaş sınırı getirmedi.

Letonya okullardaki telefon kısıtlamalarını genişletiyor.

Letonya okullardaki telefon kısıtlamalarını genişletiyor.

Letonya, okullarda telefon kullanımına yönelik mevcut kısıtlamaları genişletme yoluna gidiyor.

Litvanya 16 yaş sınırını ve AB genelinde yaş doğrulamayı destekliyor.

Litvanya 16 yaş sınırını ve AB genelinde yaş doğrulamayı destekliyor.

Litvanya, 16 yaş sınırını ve AB genelinde ortak bir yaş doğrulama sistemi kurulmasını destekliyor.

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Estonya yasak yerine platformlara güvenlik yükümlülüğü getirilmesini tercih ediyor.

Estonya yasak yerine platformlara güvenlik yükümlülüğü getirilmesini tercih ediyor.

Estonya yaşa dayalı bir yasak yerine platformların çocukların güvenliğini sağlama yükümlülüğü üstlenmesinden yana. Baltık ülkeleri arasında en farklı yaklaşım bu.

Avrupa'da sınırlamalar şimdi yasalaşma aşamasına gelirken, hangi ülkenin hangi yaşı seçeceği önümüzdeki aylarda netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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