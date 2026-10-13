İçerik Üreticisi Mert Bayantemur 15 Yaş Altı İçin Başlayacak Olan Sosyal Medya Yasağının Detaylarını Anlattı

Sosyal medya, çocukların ve gençlerin hayatında artık yalnızca eğlence değil, günün büyük bölümünü dolduran bir alışkanlığa dönüştü. Tüm dünyada ve ülkemizde de bu durumun ailelerde yarattığı kaygı uzun süredir tartışılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte hem çocukların hem de yetişkinlerin sosyal medya hesaplarıyla ilişkisi baştan şekilleniyor.

İçerik üreticisi Mert Bayantemur, düzenlemenin 15 yaş altı, 15-18 yaş arası ve yetişkin kullanıcılar için neler getirdiğini madde madde anlattı. Hesaplarını e-Devlet ile doğrulamak zorunda kalacak kullanıcıların aklındaki sorular bu paylaşımla netlik kazanırken, yeni uygulama velilerin içini rahatlattı.

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