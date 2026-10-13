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İçerik Üreticisi Mert Bayantemur 15 Yaş Altı İçin Başlayacak Olan Sosyal Medya Yasağının Detaylarını Anlattı

İçerik Üreticisi Mert Bayantemur 15 Yaş Altı İçin Başlayacak Olan Sosyal Medya Yasağının Detaylarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 16:40 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 16:43

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Sosyal medya, çocukların ve gençlerin hayatında artık yalnızca eğlence değil, günün büyük bölümünü dolduran bir alışkanlığa dönüştü. Tüm dünyada ve ülkemizde de bu durumun ailelerde yarattığı kaygı uzun süredir tartışılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte hem çocukların hem de yetişkinlerin sosyal medya hesaplarıyla ilişkisi baştan şekilleniyor.

İçerik üreticisi Mert Bayantemur, düzenlemenin 15 yaş altı, 15-18 yaş arası ve yetişkin kullanıcılar için neler getirdiğini madde madde anlattı. Hesaplarını e-Devlet ile doğrulamak zorunda kalacak kullanıcıların aklındaki sorular bu paylaşımla netlik kazanırken, yeni uygulama velilerin içini rahatlattı. 

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Peki yeni düzenleme neleri değiştiriyor?

Peki yeni düzenleme neleri değiştiriyor?

Düzenleme 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Türkiye'den erişilen tüm sosyal ağ sağlayıcılarında 15 yaşını doldurmamış çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.

15-18 yaş arası kullanıcılar için

15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı kullanmaya devam edebilecek, ancak bazı sınırlamalarla. Hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın açamayacak, kişiselleştirilmiş reklam görmeyecek ve içerikleri sonsuz kaydırma yöntemiyle tüketemeyecek. Bu gruptaki kullanıcılar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, takipçi ve takip edilen listeleri de başkalarına görünmeyecek. Ebeveynlere ise çocuklarının hesap ayarlarını yönetme, kullanım süresini sınırlama ve ücretli işlemlere izin verme gibi denetim araçları sunulması zorunlu hale gelecek.

Yetişkinler için

Yetişkin kullanıcıların da hesaplarının yaş doğrulamasını yaptırması gerekecek. Bunun için tanınan süre 1 Kasım 2026 ile 31 Mart 2027 arasında. Yaş tespiti, e-Devlet Kapısı üzerinden üretilen özel bir yaş doğrulama belirteciyle yapılacak. Belirteç yalnızca kişinin yaş sınırını doldurup doldurmadığını gösterecek, ad soyad gibi kimlik bilgileri sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacak. Türkiye'de geçici olarak bulunan yabancı uyruklular için ise pasaport bilgileriyle çalışan ayrı bir belirteç mekanizması kullanılacak.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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