Beş Katlı Binanın Çatısından Otoyol Geçiyor: Sebebi Herkesi Şaşırttı

Çongçing, arazisinin büyük bölümü yamaçlardan oluştuğu için alışılmışın dışındaki mimari ve altyapı çözümleriyle tanınıyor. Düz inşaat alanının azlığı, mimarları ve şehir plancılarını farklı çözümler üretmeye yöneltti. Kentin 15 rampalı ve sekiz farklı yöne giden kavşağı, 13 kat yüksekliğindeki yaya köprüleri ve içinden tren geçen apartman binası bu çözümler arasında sayılıyor.

Beş katlı binanın fotoğrafları ilk kez Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı. Çatının tek şeritli bir kamu yolu işlevi görmesi kısa sürede ilgi topladı.