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Beş Katlı Binanın Çatısından Otoyol Geçiyor: Sebebi Herkesi Şaşırttı

Beş Katlı Binanın Çatısından Otoyol Geçiyor: Sebebi Herkesi Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 23:35
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Çin'in güneybatısındaki Çongçing'de beş katlı bir binanın düz çatısı, araçların geçtiği bir yola dönüştürüldü. Yapının fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı, ancak tasarımın pratik bir nedeni olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: Oddity Central

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Tepelik arazisi nedeniyle alışılmışın dışındaki çözümlere başvuran Çongçing'deki bu yapı dikkat çekti.

Tepelik arazisi nedeniyle alışılmışın dışındaki çözümlere başvuran Çongçing'deki bu yapı dikkat çekti.

Çongçing, arazisinin büyük bölümü yamaçlardan oluştuğu için alışılmışın dışındaki mimari ve altyapı çözümleriyle tanınıyor. Düz inşaat alanının azlığı, mimarları ve şehir plancılarını farklı çözümler üretmeye yöneltti. Kentin 15 rampalı ve sekiz farklı yöne giden kavşağı, 13 kat yüksekliğindeki yaya köprüleri ve içinden tren geçen apartman binası bu çözümler arasında sayılıyor.

Beş katlı binanın fotoğrafları ilk kez Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı. Çatının tek şeritli bir kamu yolu işlevi görmesi kısa sürede ilgi topladı.

Çatıdaki yol, yamacın üst kotlarındaki konut blokunun sakinlerinin evlerine kolayca ulaşması için yapıldı.

Çatıdaki yol, yamacın üst kotlarındaki konut blokunun sakinlerinin evlerine kolayca ulaşması için yapıldı.

Pekin Gençlik Gazetesi yapıyı ziyaret etti. Oradaki güvenlik görevlileri, yolun sakinlerin evlerine daha kolay ulaşması için oluşturulduğunu söyledi. Bina yamaca kurulu ve aslında yamacın üst kısmındaki bir apartman sitesinin kapalı otoparkı olarak kullanılıyor.

Bu yol olmasaydı sakinler, tepenin eteğindeki cadde seviyesinden asansörle ya da yürüyerek apartmana kadar çıkmak zorunda kalacaktı. Yol sayesinde araçlarıyla doğrudan konut binasına kadar çıkıp park edebiliyorlar.

Binanın dört üst katı otopark, zemin katı dükkanlardan oluşuyor ve çatı ses yalıtımıyla kaplı.

Binanın dört üst katı otopark, zemin katı dükkanlardan oluşuyor ve çatı ses yalıtımıyla kaplı.

Pencereler yapıda insanların yaşadığı izlenimi verse de binanın dört üst katı kapalı otopark olarak kullanılıyor. Zemin katta ise çeşitli dükkanlar bulunuyor.

Çatının gürültü azaltıcı malzemelerle kaplandığı, bu sayede üzerinden geçen araçların sesinin neredeyse hiç içeri yansımadığı belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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