Beş Katlı Binanın Çatısından Otoyol Geçiyor: Sebebi Herkesi Şaşırttı
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Çin'in güneybatısındaki Çongçing'de beş katlı bir binanın düz çatısı, araçların geçtiği bir yola dönüştürüldü. Yapının fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı, ancak tasarımın pratik bir nedeni olduğu ortaya çıktı.
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Kaynak: Oddity Central
Tepelik arazisi nedeniyle alışılmışın dışındaki çözümlere başvuran Çongçing'deki bu yapı dikkat çekti.
Çatıdaki yol, yamacın üst kotlarındaki konut blokunun sakinlerinin evlerine kolayca ulaşması için yapıldı.
Binanın dört üst katı otopark, zemin katı dükkanlardan oluşuyor ve çatı ses yalıtımıyla kaplı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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