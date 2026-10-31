article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kasım Ayında İstanbul'da Kaçırmamanız Gereken Konserler: Bu Ay Müziğe Doyamayacaksınız!

Kasım Ayında İstanbul'da Kaçırmamanız Gereken Konserler: Bu Ay Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 23:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da Kasım ayında müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir konser planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da Kasım ayında hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? Kasım ayında İstanbul'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Pop Konserine Gidilir?

Hande Yener

  • Gün ve Tarih: Cumartesi, 7 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema

  • Açıklama: Türk pop müziğinde elektronik geçişleri ve yenilikçi sahne vizyonuyla zirvede yer alan Hande Yener, dünden bugüne listelere damga vuran kült parçalarını dinamik bir şovla sunmaktadır. Dans koreografileri ve enerjik ritimlerin hakim olacağı konserde sanatçı, seyircisine kesintisiz bir pop müzik ziyafeti yaşatacaktır.

Ragheb Alama

  • Gün ve Tarih: Pazar, 15 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Açıklama: Kırk yılı aşan kariyeriyle Arap pop müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Lübnanlı süperstar Ragheb Alama, zengin melodileri ve güçlü yorumuyla sahnede yer almaktadır. Sanatçı, Doğu Akdeniz tınılarını modern pop altyapılarıyla birleştirdiği zamansız klasiklerini opera salonunun kusursuz akustiğinde seslendirecektir.

Levent Yüksel

  • Gün ve Tarih: Cuma, 20 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul

  • Açıklama: Doksanlı yıllardan bu yana Türk pop müziğinin en güçlü vokal icracıları ve bas gitaristleri arasında bulunan Levent Yüksel, duygusal klasikleriyle dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkarmaktadır. Sanatçı, 'Med Cezir' gibi kült albümlerindeki unutulmaz şarkılarını salonu dolduran müzikseverlerle tek yürek halinde icra edecektir.

Sibel Can

  • Gün ve Tarih: Pazartesi, 23 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Açıklama: Klasik Türk müziği zarafetini modern pop ritimleriyle harmanlayan Sibel Can, kadife ses tonu ve görkemli sahne aurasıyla geniş kitleleri büyülemeye devam etmektedir. Kalabalık bir orkestra eşliğinde mikrofon başına geçecek olan usta yorumcu, hafızalara kazınmış hitlerini etkileyici bir sahne prodüksiyonuyla buluşturacaktır.

TAEMIN (World Tour LIMINAL)

  • Gün ve Tarih: Cuma, 27 Kasım 2026

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

  • Açıklama: Efsanevi SHINee grubunun üyesi ve küresel K-pop sahnesinin en başarılı solo ikonlarından biri olan TAEMIN, 'LIMINAL' turnesi dahilinde İstanbul'da ilk arena konserine çıkmaktadır. Kusursuz dans senkronizasyonu ve sinematik sahne tasarımıyla öne çıkan yıldız, büyüleyici performansıyla hayranlarına görsel ve işitsel bir şov sergileyecektir.

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Rap Konserine Gidilir?

Sehabe & Yeis Sensura (Lansman Konseri)

  • Gün ve Tarih: Pazar, 1 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Açıklama: Türkçe rap müziğin melodik yapısını lirik derinlikle birleştiren üretken ikili Sehabe ve Yeis Sensura, yeni projelerinin lansmanı kapsamında sahne almaktadır. Sanatçılar, hikaye anlatıcılığı yüksek parçalarını dinamik sahne enerjileriyle harmanlayarak dinleyicilerine özel bir rap akşamı yaşatacaktır.

Hiphop Operation (Allame, Hidra, Şehinşah, Aspova, Aspi, Zizzy, Harim)

  • Gün ve Tarih: Salı, 17 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Açıklama: Allame, Hidra, Şehinşah ve Aspova gibi yerli rap sahnesinin virtüöz söz yazarlarını tek bir sahnede toplayan etkinlik, türün tutkunlarına aralıksız bir ritim fırtınası sunmaktadır. Güçlü kafiyelerin ve keskin flow tekniklerinin sergileneceği bu ortak performansta sanatçılar, hip-hop kültürünün saf enerjisini seyirciye aktaracaktır.

Uzi

  • Gün ve Tarih: Salı, 17 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Bostancı Gösteri Merkezi

  • Açıklama: Modern trap ve drill altyapılarını sokak gerçekliğiyle buluşturarak geniş bir dinleyici kitlesi edinen Uzi, yüksek tempolu sahne şovuyla salonu doldurmaktadır. Dijital listelerde rekorlar kıran parçalarını canlı orkestrasyonla birleştiren sanatçı, izleyicilerine yüksek tansiyonlu bir hip-hop deneyimi sunacaktır.

Lil Zey

  • Gün ve Tarih: Cuma, 27 Kasım 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Açıklama: Trap kulvarında kendine has vokal armonileri ve yenilikçi tarzıyla ayrışan Lil Zey, güçlü beat'lerle desteklenen stilize sahnesinde müzikseverlerle buluşmaktadır. Sanatçı, yerli rap dünyasında fark yaratan şarkılarını enerjik performansıyla sahneye taşıyarak kulüp atmosferini zirveye çıkaracaktır.

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Rock Konserine Gidilir?

maNga : Electric

  • Gün ve Tarih: Çarşamba, 11 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Türk rock müziğinin öncü temsilcilerinden maNga, yüksek tempolu elektronik altyapılar ve distorsiyonlu gitarlarla zenginleştirdiği 'Electric' konseptiyle dinleyicilerine dinamik bir açık hava konseri sunmaktadır. Topluluk, kariyerlerinin en sevilen hit şarkılarını sonik sınırları zorlayan modern sahne düzenlemeleriyle canlı olarak icra edecektir.

Paradise Lost

  • Gün ve Tarih: Pazar, 15 Kasım 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Açıklama: Gotik ve doom metal türünün dünya çapındaki öncülerinden İngiliz topluluk Paradise Lost, 'Ascension' albüm turnesi kapsamında güçlü rifflerini ve melankolik melodilerini dinleyicilerle buluşturmaktadır. Otuz yılı aşan müzikal külliyatından seçkin yapıtları sahneye taşıyacak olan efsanevi grup, türün tutkunlarına karanlık ve yoğun bir kulüp konseri vadetmektedir.

Redd

  • Gün ve Tarih: Cuma, 20 Kasım 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Açıklama: Sosyo-politik temalı şarkı sözleri ve incelikli melodi yapılarıyla Türk rock sahnesinin köklü temsilcileri arasında yer alan Redd, geniş diskografisinden sevilen eserleri sahneye koymaktadır. Grup, elektro gitarların ve dinamik ritimlerin öne çıktığı yüksek tempolu performansıyla dinleyicilere etkileyici bir rock gecesi yaşatmayı amaçlamaktadır.

Gåte (Gate)

  • Gün ve Tarih: Cumartesi, 21 Kasım 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Açıklama: Geleneksel Norveç halk ezgilerini progresif rock ve folk metal unsurlarıyla harmanlayarak uluslararası çapta ses getiren Gåte, 'Autumn Tour 2026' turnesi çerçevesinde Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirmektedir. Mistik vokal teknikleri ve büyüleyici sahne hakimiyetiyle dikkat çeken topluluk, folklorik mirası modern rock estetiğiyle harmanlayan sarsıcı bir deneyim sunmaktadır.

Duman

  • Gün ve Tarih: Cumartesi, 28 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir

  • Açıklama: Grunge tavrını Anadolu melodileriyle birleştirerek yerli rock sahnesinde kendine özgü bir ekol kuran Duman, enerjik performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla müzikseverleri bir araya getirmektedir. Grup, marş niteliği kazanmış geniş repertuvarını güçlü bir koro oluşturan binlerce dinleyicisiyle hep bir ağızdan seslendirecektir.

İstanbul'da Kasım Ayında Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Kasım Ayında Klasik Müzik Konseri Var mı?

Tekfen Filarmoni Orkestrası

  • Gün ve Tarih: Pazar, 1 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Daimî şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü İsveçli keman virtüözü Daniel Lozakovich'i konuk solist olarak ağırlamaktadır. Şostakoviç'in derinlikli Birinci Keman Konçertosu ile Çaykovski'nin Fındıkkıran balesinin seslendirileceği konser, klasik müzikseverlere senfonik bir başyapıt seçkisi sunmaktadır.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) - Atatürk'ü Anma Konseri

  • Gün ve Tarih: Cuma, 13 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Açıklama: Şef Hasan Niyazi Tura idaresindeki orkestra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına adanan özel bir anma programıyla sahnede yer almaktadır. Cumhuriyet'in aydınlanmacı sanat ideallerini yansıtan görkemli eserlerin seslendirileceği bu anlamlı dinleti, senfonik müziğin birleştirici gücünü opera salonuna taşımaktadır.

LGT Young Soloists (LGT Genç Solistler)

  • Gün ve Tarih: Perşembe, 19 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Alexander Gilman kuruculuğunda dünyanın en parlak genç virtüöz yaylı çalgıcılarını bir araya getiren topluluk, teknik mükemmeliyeti sahneye koymaktadır. Her müzisyenin hem solist hem orkestra üyesi rolünü üstlendiği konserde, klasik yaylı çalgılar repertuvarının seçkin başyapıtları icra edilecektir.

CRR Senfoni Orkestrası

  • Gün ve Tarih: Salı, 24 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Şef Ayyub Guliyev yönetimindeki topluluk, uluslararası ödüllere sahip arp sanatçısı Merve Kocabeyler'e solist olarak eşlik etmektedir. Reinhold Glière'in Arp Konçertosu ile Çaykovski'nin 'Pathetique' senfonisinin icra edileceği konser, zengin senfonik dokusuyla unutulmaz bir akşam sunmaktadır.

Sévère, Pascal, Doulcet Trio

  • Gün ve Tarih: Pazartesi, 30 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Klarnette Raphaël Sévère, viyolonselde Aurélien Pascal ve piyanoda Jean-Baptiste Doulcet'den oluşan Fransız oda müziği üçlüsü seçkin bir konser vermektedir. Topluluk, Vincent d'Indy ile Rita Strohl'un nadide trio yapıtlarını Fransız ekolünün incelikli tını anlayışıyla izleyicilerle buluşturacaktır.

İstanbul'da Kasım Ayında Elektronik Müzik Sahnesinde Kimler Var?

İstanbul'da Kasım Ayında Elektronik Müzik Sahnesinde Kimler Var?

Shantel - PARTIZANI SUPER SONIC (DJ Set)

  • Gün ve Tarih: Cuma, 20 Kasım 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Babylon

  • Açıklama: Balkan nefesli tınılarını ve Güneydoğu Avrupa geleneksel motiflerini çağdaş elektronik dans ritimleriyle birleştiren Shantel, DJ kabininde temposu düşmeyen bir set sunmaktadır. Sanatçı, etnik melodileri kulüp altyapılarıyla harmanlayan meşhur performansıyla dans pistini aralıksız bir coşkuya sürükleyecektir.

Caribou

  • Gün ve Tarih: Salı, 24 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM

  • Açıklama: Kanadalı yapımcı ve matematikçi Dan Snaith’in elektronik müzik projesi Caribou, poliritmik katmanları duygusal melodilerle birleştirerek sahne almaktadır. Sanatçı, canlı çalgılar ve analog synthesizer düzenlemeleriyle örülü canlı performansında dinleyicilerine hipnotik bir elektronik evren sunacaktır.

Bedük ('Dans, Ter, Gözyaşı')

  • Gün ve Tarih: Cumartesi, 28 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Fiba Salon İKSV

  • Açıklama: Elektro-funk tınılarını canlı enstrüman icraları ve sahne dinamizmiyle birleştiren Bedük, 'Dans, Ter, Gözyaşı' konseptiyle müzikseverlerin karşısına çıkmaktadır. Güçlü bas yürüyüşleri ve yüksek tempolu parçalarıyla sanatçı, seyircisine kulüp enerjisinin zirveye ulaştığı aralıksız bir dans deneyimi yaşatacaktır.

Carpenter Brut

  • Gün ve Tarih: Cumartesi, 28 Kasım 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Paribu Art

  • Açıklama: Fransız prodüktör Franck Hueso'nun darksynth projesi Carpenter Brut, seksenler sinema estetiğini sert endüstriyel elektronik vuruşlarla harmanlamaktadır. Distopik temaları ve metal esintili synthesizer rifflerini ilk Türkiye konserinde buluşturan proje, izleyicilere sarsıcı ve karanlık bir atmosfer vadetmektedir.

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

The Away Days

  • Gün ve Tarih: Çarşamba, 4 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Babylon

  • Açıklama: Yerli bağımsız sahnenin uluslararası arenada tanınan rüya popu ve shoegaze temsilcisi The Away Days, atmosferik melodilerini dinleyicilerle buluşturmaktadır. Yankılı gitarlar ve derin synth katmanlarıyla örülü sonik dünyasını sergileyecek olan grup, samimi ve etkileyici bir kulüp performansı sunacaktır.

The Veils

  • Gün ve Tarih: Perşembe, 5 Kasım 2026

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Fiba Salon İKSV

  • Açıklama: Eserleri David Lynch ve Tim Burton sinemasında yer alan indie rock grubu The Veils, Finn Andrews'un karizmatik vokal liderliğinde sahneye çıkmaktadır. Topluluk, karanlık pop tınılarını şiirsel ve teatral anlatımla birleştirdikleri son albüm parçalarını yoğun bir sahne aurasıyla icra edecektir.

The Notwist

  • Gün ve Tarih: Cumartesi, 7 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Fiba Salon İKSV

  • Açıklama: Akustik enstrümantasyonu incelikli elektronik ses döngüleriyle harmanlayan Alman indie ve indietronica grubu The Notwist, kült parçalarıyla sahne almaktadır. Grup, 'Neon Golden' albümünün klasikleşmiş yapıtlarını ve yeni üretimlerini çok katmanlı armoniler eşliğinde müzikseverlere aktaracaktır.

Altın Gün

  • Gün ve Tarih: Cuma, 13 Kasım 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Volkswagen Arena

  • Açıklama: Anadolu pop ve halk türkülerini saykodelik rock ve funk kalıplarıyla yeniden üreterek küresel çapta üne kavuşan Altın Gün, yeni albümü 'Garip' ile sahnededir. Vokalleri Erdinç Ecevit Yıldız'ın üstlendiği topluluk, Neşet Ertaş bestelerine getirdikleri yenilikçi yorumları geniş arena prodüksiyonu eşliğinde dinleyicileriyle paylaşacaktır.

Ayyuka ('Anason Radyo' Lansman Konseri)

  • Gün ve Tarih: Cuma, 20 Kasım 2026

  • Saat: 21:00 (Performans: 22:00)

  • Konser Yeri: Fiba Salon İKSV

  • Açıklama: Saykodelik rock tınılarını surf gitar ve funk ritimleriyle kaynaştıran yerli alternatif sahnenin öncülerinden Ayyuka, yeni albümü 'Anason Radyo' lansmanını gerçekleştirmektedir. Zengin analog gitar riffleri ve doğaçlama groove geçişleriyle grup, dinleyicilerine dans dolu ve hipnotize edici bir performans vadetmektedir.

Gevende

  • Gün ve Tarih: Pazar, 29 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Deneysel rock, caz ve psikedelik tınıları fonetik doğaçlamalarla örülü özgün bir dille sunan Gevende, 'Alternatif Pazar' serisi kapsamında sahneye çıkmaktadır. Sekiz yıllık kaydın ardından yeni teklileriyle dinleyici karşısına geçen grup, çok enstrümanlı zengin ses mimarisiyle sıradışı bir konser sunacaktır.

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Caz Konserine Gidilir?

Renaud Garcia-Fons: Blue Maqam

  • Gün ve Tarih: Cuma, 6 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Beş telli kontrbastaki üstün virtüözitesi ve yay teknikleriyle caz dünyasında özgün bir ekol yaratan Renaud Garcia-Fons, 'Blue Maqam' projesiyle sahnede yer almaktadır. Sanatçı, Akdeniz ve Doğu makamlarını modern caz doğaçlamaları ve blues tınılarıyla harmanlayarak sınırları aşan zengin bir akustik dünya kurmaktadır.

Ferit Odman ve Çağrı Sertel (Ferit Odman'la Caz Kulübü)

  • Gün ve Tarih: Çarşamba, 18 Kasım 2026

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Fiba Salon İKSV

  • Açıklama: Türk cazının seçkin davulcularından Ferit Odman ile piyanist ve besteci Çağrı Sertel, İstanbul Caz Festivali ortaklığıyla düzenlenen özel seride bir araya gelmektedir. İkili, poliritmik derinlik ve armonik doğaçlamalarla şekillenen performanslarında caz standartlarını çağdaş bir müzikal dille yeniden yorumlayacaktır.

Ilhan Erşahin's Istanbul Sessions (World Akustik)

  • Gün ve Tarih: Çarşamba, 18 Kasım 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Babylon

  • Açıklama: New York merkezli Türk saksafoncu İlhan Erşahin liderliğindeki topluluk; modern caz doğaçlamalarını groove, dub ve saykodelik funk ritimleriyle harmanlamaktadır. Ekip, İstanbul'un kültürel zenginliğinden ve gece hayatının dinamizminden beslenen özgün tınılarını dinleyicilerine aktaracaktır.

CRR Caz Orkestrası, Aubrey Logan ve Sezin Ahmet Türkmenoğlu

  • Gün ve Tarih: Cuma, 20 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Şef Nail Yavuzoğlu idaresindeki prestijli orkestra, Amerikalı trombon virtüözü Aubrey Logan ile kontrbas sanatçısı Sezin Ahmet Türkmenoğlu’nu konuk etmektedir. Aubrey Logan'ın enerjik scat vokalleri ve trombon sololarıyla renklenen program, big band müziğinin görkemini cazseverlerle buluşturacaktır.

Mirabassi, Di Modugno, Balducci Trio: Amori Sospesi

  • Gün ve Tarih: Cuma, 27 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Klarnet, klasik gitar ve kontrbas üçlüsünden oluşan İtalyan topluluk, 'Amori Sospesi' projesiyle Akdeniz lirik ezgilerini caz doğaçlamalarıyla harmanlamaktadır. Üç virtüöz müzisyen, oda müziği disiplinini cazın özgür formlarıyla kaynaştırarak sakin, incelikli ve şiirsel bir akustik deneyim sergileyecektir.

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Kasım Ayında Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Güler Duman & Oğuz Aksaç

  • Gün ve Tarih: Çarşamba, 4 Kasım 2026

  • Saat: 22:30

  • Konser Yeri: Mahsus Sahne Maslak

  • Açıklama: Türk halk müziğinin ekol seslerinden Güler Duman ile üstün ses genişliği ve virtüöz hançeresiyle tanınan Oğuz Aksaç, aynı sahneyi paylaşmaktadır. Anadolu'nun kadim türkü ve deyişlerini geleneksel sazlar eşliğinde icra edecek olan usta ikili, köklü ozanlık geleneğini yüksek duygu bağıyla dinleyicilere aktaracaktır.

CRR Türk Müziği Topluluğu

  • Gün ve Tarih: Pazar, 8 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Şef Hakan Talu yönetimindeki topluluk, ressamlar Osman Hamdi Bey ile Fausto Zonaro'nun yaşadığı dönemde bestelenmiş geleneksel ezgileri seslendirmektedir. Gül Yazıcı ve Ahmet Meter'in solistliğinde gerçekleşecek konser, dönemin klasik ve halk tınılarını bir araya getiren tarihsel bir kültür kesiti sunacaktır.

Türkülerin İzinde: Rumeli ve Serhat Türküleri (İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu)

  • Gün ve Tarih: Salı, 24 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: AKM Tiyatro Salonu

  • Açıklama: İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Balkanlar'dan serhat boylarına kadar uzanan coğrafyanın hafızalara kazınmış kahramanlık ve gurbet ezgilerini icra etmektedir. Otantik çalgılar ve geleneksel koro icrasıyla gerçekleşecek program, ortak kültürel mirasın en dokunaklı halk ezgilerini sahneye taşımaktadır.

Ahmet Aslan

  • Gün ve Tarih: Perşembe, 26 Kasım 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: CRR Konser Salonu

  • Açıklama: Anadolu halk müziğini özgün icra tekniğiyle yorumlayan Ahmet Aslan, bağlama ile klasik gitarın bileşiminden doğan 'Di-Tar' adlı enstrümanıyla dinleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Sanatçı, Türkçe ve Zazaca geleneksel ağıtlar ile çağdaş halk ezgilerini derinlikli ve içe işleyen vokal yorumuyla sahneleyecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın