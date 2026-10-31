Göztepe Maçında Üst Üste Gol Yiyen Fenerbahçe'de Tribünler Yönetimi İstifaya Çağırdı

Fenerbahçe'de teknik sorumluluğu milli araya kadar Dirk Kuyt üstleniyor. Sezon başında yardımcı antrenör olarak kulübe dönen Kuyt, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici teknik sorumlu olarak görevlendirilmişti. Derbide Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, Kuyt yönetiminde ilk kez Göztepe karşısında sahaya çıktı.