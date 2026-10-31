Göztepe Maçında Üst Üste Gol Yiyen Fenerbahçe'de Tribünler Yönetimi İstifaya Çağırdı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ederken maçın ikinci yarısında tribünler yönetime tepki gösterdi. Göztepe'nin üst üste bulduğu goller sonrasında taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçe bu maça İsmail Kartal sonrası ilk kez Dirk Kuyt yönetiminde çıkmıştı.
Tribünlerden yoğun istifa sesleri vardı.
Göztepe iki dakikada iki gol buldu.
Kuyt ilk maçında Göztepe'ye karşı sahada.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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