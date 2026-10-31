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Göztepe Maçında Üst Üste Gol Yiyen Fenerbahçe'de Tribünler Yönetimi İstifaya Çağırdı

Göztepe Maçında Üst Üste Gol Yiyen Fenerbahçe'de Tribünler Yönetimi İstifaya Çağırdı

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 20:55
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ederken maçın ikinci yarısında tribünler yönetime tepki gösterdi. Göztepe'nin üst üste bulduğu goller sonrasında taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçe bu maça İsmail Kartal sonrası ilk kez Dirk Kuyt yönetiminde çıkmıştı.

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Tribünlerden yoğun istifa sesleri vardı.

Göztepe iki dakikada iki gol buldu.

Göztepe iki dakikada iki gol buldu.

Karşılaşma 19.00'da Chobani Stadı'nda başladı ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetildi. Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında 45+1'de Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 76. dakikada Guendouzi'nin hatalı pasında Armstrong, Skriniar'dan önce davranıp skoru 1-1 yaptı. İki dakika sonra Anjorin'in kullandığı kornerde Andre Henrique kafayla topu ağlara gönderdi ve Göztepe 2-1 öne geçti.

Kuyt ilk maçında Göztepe'ye karşı sahada.

Kuyt ilk maçında Göztepe'ye karşı sahada.

Fenerbahçe'de teknik sorumluluğu milli araya kadar Dirk Kuyt üstleniyor. Sezon başında yardımcı antrenör olarak kulübe dönen Kuyt, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici teknik sorumlu olarak görevlendirilmişti. Derbide Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, Kuyt yönetiminde ilk kez Göztepe karşısında sahaya çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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