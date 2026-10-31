Fenerbahçe İsmail Kartal Sonrası İlk Maçında Bugün Göztepe'yi Ağırlıyor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Göztepe karşısında üç oyuncusundan yararlanamayacak ve sakatlıkları süren Marco Asensio ile Nathan Ake maçta forma giyemeyecek. Üçüncü eksik Archie Brown ise kavga nedeniyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza aldığı için kadroda yer alamayacak. Göztepe'de ise Furkan Bayır ile Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.