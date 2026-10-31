Fenerbahçe İsmail Kartal Sonrası İlk Maçında Bugün Göztepe'yi Ağırlıyor: Muhtemel 11'ler
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasından sonra ilk kez sahaya çıkacak. Takımın başında Dirk Kuyt bulunuyor ve Fenerbahçe maça üç eksikle çıkıyor.
Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.
Fenerbahçe'nin başında Dirk Kuyt var.
Fenerbahçe'de üç eksik var.
Muhtemel 11'de Lukaku da var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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