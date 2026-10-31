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Fenerbahçe İsmail Kartal Sonrası İlk Maçında Bugün Göztepe'yi Ağırlıyor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe İsmail Kartal Sonrası İlk Maçında Bugün Göztepe'yi Ağırlıyor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 16:37
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasından sonra ilk kez sahaya çıkacak. Takımın başında Dirk Kuyt bulunuyor ve Fenerbahçe maça üç eksikle çıkıyor.

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Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasındaki karşılaşma 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Chobani Stadı'nda başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Mehmet Kısal yapacak.

Fenerbahçe'nin başında Dirk Kuyt var.

Fenerbahçe'nin başında Dirk Kuyt var.

Fenerbahçe, İsmail Kartal dönemi sonrasındaki ilk maçına çıkacak ve Dirk Kuyt yönetimindeki sarı lacivertliler Göztepe'yi ağırlayacak. Puan tablosunda 16 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe'nin rakibi, 12 puanla 10. sırada yer alıyor. Göztepe ise son üç maçını kazanmış olarak sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de üç eksik var.

Fenerbahçe'de üç eksik var.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında üç oyuncusundan yararlanamayacak ve sakatlıkları süren Marco Asensio ile Nathan Ake maçta forma giyemeyecek. Üçüncü eksik Archie Brown ise kavga nedeniyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza aldığı için kadroda yer alamayacak. Göztepe'de ise Furkan Bayır ile Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11'de Lukaku da var.

Muhtemel 11'de Lukaku da var.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın ve Lukaku şeklinde. Göztepe'nin muhtemel 11'inde ise Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique ve Juan yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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