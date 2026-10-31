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Binance 6,3 Milyar Dolarlık Soygunda Çalınan Varlıkların Yüzde 90'ını Yerine Koyduğunu Açıkladı

Binance 6,3 Milyar Dolarlık Soygunda Çalınan Varlıkların Yüzde 90'ını Yerine Koyduğunu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 23:29
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, perşembe günü başlayan saldırıda 6,3 milyar dolar değerindeki dijital varlığını yaklaşık 20 dakikada kaybetmişti. Borsa, çalınan fonların yüzde kaçını geri kazandığına dair yeni bir rakam paylaştı. Para çekme işlemlerinin ne zaman yeniden başlayacağı da aynı açıklamada duyuruldu.

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Saldırı 20 dakikada gerçekleşti.

Saldırı 20 dakikada gerçekleşti.

Saldırı, perşembe günü GMT ile 20.00'den (TSİ 23.00) kısa süre sonra başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir grup hacker, borsa sistemlerine sızarak yaklaşık 20 dakika içinde 6,3 milyar dolar değerindeki dijital varlığı kendi hesaplarına aktardı. Blokzincir kayıtları, soygunun büyük bölümünün bu kısa sürede gerçekleştiğini gösteriyor.

Çalınan varlıkların yarısı donduruldu.

Çalınan varlıkların yarısı donduruldu.

Saldırganlar çaldıkları fonları, Binance'in iş ortaklarının ve sabit kripto para üreticilerinin müdahale edemeyeceği adreslere hızla taşımaya çalıştı. Ancak bu kuruluşlar, çalınan varlıkların yaklaşık yarısını dondurmayı başardı. Soygunun arkasında Kuzey Kore destekli hacker grubu Lazarus'un olduğu öne sürüldü.

Binance çalınan varlıkların yüzde 90'ını yerine koydu.

Binance çalınan varlıkların yüzde 90'ını yerine koydu.

Binance, saldırı sonrası başlattığı teknik ve finansal telafi operasyonlarında çalınan varlıkların yüzde 90'ını şimdiden yeniden sağladığını bildirdi. Borsa ayrıca BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve ZEC varlıklarının tamamının yüzde 100 oranında tam karşılıkla koruma altında olduğunu duyurdu. Richard Teng bu konuda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Güvenin ne kadar önemli olduğunu, özellikle bu gibi anlarda, biliyoruz. Çalınan varlıkların yüzde 90'ını şimdiden yerine koyduk ve kalan yüzde 10'u da karşılamayı taahhüt ediyoruz. Kullanıcılarımız bu olayın finansal etkisini üstlenmeyecek. Ayrıca güncellenmiş bir rezerv kanıtı (Proof of Reserves) kaydı da paylaştık ve para çekme işlemlerini 1 Kasım'da yeniden başlatmak için çalışıyoruz. Sabrınız ve güveniniz için teşekkür ederiz. Sizi her adımda bilgilendirmeye devam edeceğiz.'

Para çekme 1 Kasım'da yeniden açılıyor.

Para çekme 1 Kasım'da yeniden açılıyor.

Şirket yetkilileri, fon transferlerinin önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanarak platform güvenliğinin artırılacağını bildirdi. Binance'in yaptığı açıklamada para çekme işlemleri için şu ifadeler yer aldı:

'Odaklandığımız bir sonraki kritik aşama, kullanıcılarımız için para çekme hizmetlerini yeniden başlatmaktır. Para çekme işlemlerini daha önce belirttiğimiz zaman dilimi içerisinde, yani 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla yeniden açma takvimimizde bir sapma bulunmamaktadır. Detaylar kesinleştikçe kamuoyu ile yeni güncellemeler paylaşılacaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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