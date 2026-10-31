Binance 6,3 Milyar Dolarlık Soygunda Çalınan Varlıkların Yüzde 90'ını Yerine Koyduğunu Açıkladı

Binance, saldırı sonrası başlattığı teknik ve finansal telafi operasyonlarında çalınan varlıkların yüzde 90'ını şimdiden yeniden sağladığını bildirdi. Borsa ayrıca BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve ZEC varlıklarının tamamının yüzde 100 oranında tam karşılıkla koruma altında olduğunu duyurdu. Richard Teng bu konuda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Güvenin ne kadar önemli olduğunu, özellikle bu gibi anlarda, biliyoruz. Çalınan varlıkların yüzde 90'ını şimdiden yerine koyduk ve kalan yüzde 10'u da karşılamayı taahhüt ediyoruz. Kullanıcılarımız bu olayın finansal etkisini üstlenmeyecek. Ayrıca güncellenmiş bir rezerv kanıtı (Proof of Reserves) kaydı da paylaştık ve para çekme işlemlerini 1 Kasım'da yeniden başlatmak için çalışıyoruz. Sabrınız ve güveniniz için teşekkür ederiz. Sizi her adımda bilgilendirmeye devam edeceğiz.'