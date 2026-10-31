Binance 6,3 Milyar Dolarlık Soygunda Çalınan Varlıkların Yüzde 90'ını Yerine Koyduğunu Açıkladı
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, perşembe günü başlayan saldırıda 6,3 milyar dolar değerindeki dijital varlığını yaklaşık 20 dakikada kaybetmişti. Borsa, çalınan fonların yüzde kaçını geri kazandığına dair yeni bir rakam paylaştı. Para çekme işlemlerinin ne zaman yeniden başlayacağı da aynı açıklamada duyuruldu.
Saldırı 20 dakikada gerçekleşti.
Çalınan varlıkların yarısı donduruldu.
Binance çalınan varlıkların yüzde 90'ını yerine koydu.
Para çekme 1 Kasım'da yeniden açılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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