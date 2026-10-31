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Korkmaz Enes Ergun Kimdir? Gözaltına Alınan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakkında Bilinenler

Korkmaz Enes Ergun Kimdir? Gözaltına Alınan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakkında Bilinenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 23:55
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 31 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Haberin ardından Korkmaz Enes Ergun'un kim olduğu, hangi okullarda okuduğu ve Borsa İstanbul'daki kariyeri merak edilmeye başlandı. Korkmaz Enes Ergun hakkında bilinenleri derledik.

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Korkmaz Enes Ergun, Mart 2021'den bu yana Borsa İstanbul'un genel müdürlük görevini yürütüyor.

Korkmaz Enes Ergun, Mart 2021'den bu yana Borsa İstanbul'un genel müdürlük görevini yürütüyor.

Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021'de yapılan Borsa İstanbul olağan genel kurulunda, Hakan Atilla'nın istifasıyla boşalan genel müdürlük görevine seçildi. Basında yer alan bilgilere göre Takasbank Yönetim Kurulu'nda da görev aldı.

Korkmaz Enes Ergun'un Eğitimi

Korkmaz Enes Ergun'un Eğitimi

Korkmaz Enes Ergun, lisans eğitimini 1997'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda yaptı. Korkmaz Enes Ergun'un doğum tarihi ve doğum yeri kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış olarak yer almıyor.

Korkmaz Enes Ergun'un Kariyeri

Korkmaz Enes Ergun, mezun olduğu 1997 yılında Borsa İstanbul'da (o dönemki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) çalışmaya başladı. Yaklaşık çeyrek asırlık borsa ve sermaye piyasası deneyimi boyunca çok sayıda şirketin halka arz değerlendirmesinde, borsada işlem gören şirketlerin incelenmesinde ve piyasa faaliyetlerinin yönetiminde görev aldı. Genel müdürlüğe getirilmeden önce Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordu.

Korkmaz Enes Ergun Neden Gözaltına Alındı?

Korkmaz Enes Ergun Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Korkmaz Enes Ergun hakkında, basına yansıyan bilgilere göre suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üyelik ve rüşvet suçlamaları bulunuyor. Soruşturma sürüyor ve Korkmaz Enes Ergun hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş değil. Hukuki süreç tamamlanana kadar masumiyet karinesi geçerlidir; nihai durumu yargı süreci belirleyecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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