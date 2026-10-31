Korkmaz Enes Ergun Kimdir? Gözaltına Alınan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakkında Bilinenler

Korkmaz Enes Ergun, lisans eğitimini 1997'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda yaptı. Korkmaz Enes Ergun'un doğum tarihi ve doğum yeri kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış olarak yer almıyor.

Korkmaz Enes Ergun'un Kariyeri

Korkmaz Enes Ergun, mezun olduğu 1997 yılında Borsa İstanbul'da (o dönemki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) çalışmaya başladı. Yaklaşık çeyrek asırlık borsa ve sermaye piyasası deneyimi boyunca çok sayıda şirketin halka arz değerlendirmesinde, borsada işlem gören şirketlerin incelenmesinde ve piyasa faaliyetlerinin yönetiminde görev aldı. Genel müdürlüğe getirilmeden önce Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordu.