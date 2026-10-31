Korkmaz Enes Ergun Kimdir? Gözaltına Alınan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakkında Bilinenler
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 31 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Haberin ardından Korkmaz Enes Ergun'un kim olduğu, hangi okullarda okuduğu ve Borsa İstanbul'daki kariyeri merak edilmeye başlandı. Korkmaz Enes Ergun hakkında bilinenleri derledik.
Korkmaz Enes Ergun, Mart 2021'den bu yana Borsa İstanbul'un genel müdürlük görevini yürütüyor.
Korkmaz Enes Ergun'un Eğitimi
Korkmaz Enes Ergun Neden Gözaltına Alındı?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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