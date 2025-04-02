2 Nisan boykotuna dikkat çeken Tayyar, sözlerine 'Boykot patladı' cümlesiyle başladı. Boykot çağrısı yapanların istediğine ulaşamadığını ileri süren Tayyar, CHP'nin Cumhur İttifakı'ndaki küslükleri azalttığını da ifade etti. Cumhur İttifakı tabanında çatlaklar olduğunu itiraf eden Tayyar, şunları dedi:

'Boykot patladı.

Sabahın erken saatlerinde çektikleri fotoğrafla boykot güzellemesi yapanlar, ilerleyen saatlerde dumura uğradılar.

Ağırlıklı ekonomik şartlardan kaynaklanan görece toplumsal avantajı, tehdit, şantaj, boykot gibi marjinal heveslere heba ettiler.

Farklı sebeplerle iktidar bileşenlerine karşı milliyetçi/muhafazakar/liberal sağ tabandaki kırgınları, küskünleri iktidar lehine konsolide ettiler.

Biraz gerginlik oldu, biraz maliyetli oldu ama iktidarın başaramadığını CHP başardı aslında.

Cumhur ittifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı.

Bence, CHP, AK Parti ve MHP’den bir teşekkürü hak ediyor.'