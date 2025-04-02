Cumhur İttifakı'nda Çatlak Varmış! Şamil Tayyar Boykot Paylaşımında İtiraf Etti
Cumhur İttifakı'nda Çatlak Varmış! Şamil Tayyar Boykot Paylaşımında İtiraf Etti
Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, X hesabından bir paylaşım yaptı. Tayyar, 2 Nisan boykotuna dikkat çekerek CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunmak isterken itiraflarda bulundu. Tayyar, Cumhur İttifakı'nda çatlaklar ve küslükler olduğunu dile getirdi.
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"Cumhur İttifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı."
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Şamil Tayyar'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu👇
"Boykot gümbür gümbür geliyor.."👇
"Bazen özeleştiri yaptığınızda..."👇
"Maalesef çırpındıkça nasıl batılacağını..." 👇
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"Neden soruşturmalar açılıyor?" 👇
"O zaman bırakın ekstra gösteriş olarak destek vermeyi..."👇
AKP milletvekilliği yaptı, 2020 yılında aktif siyaseti bıraktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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