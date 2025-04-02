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Cumhur İttifakı'nda Çatlak Varmış! Şamil Tayyar Boykot Paylaşımında İtiraf Etti

Cumhur İttifakı'nda Çatlak Varmış! Şamil Tayyar Boykot Paylaşımında İtiraf Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 15:43

Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, X hesabından bir paylaşım yaptı. Tayyar, 2 Nisan boykotuna dikkat çekerek CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunmak isterken itiraflarda bulundu. Tayyar, Cumhur İttifakı'nda çatlaklar ve küslükler olduğunu dile getirdi.

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"Cumhur İttifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı."

"Cumhur İttifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı."

2 Nisan boykotuna dikkat çeken Tayyar, sözlerine 'Boykot patladı' cümlesiyle başladı. Boykot çağrısı yapanların istediğine ulaşamadığını ileri süren Tayyar, CHP'nin Cumhur İttifakı'ndaki küslükleri azalttığını da ifade etti. Cumhur İttifakı tabanında çatlaklar olduğunu itiraf eden Tayyar, şunları dedi:

'Boykot patladı.

Sabahın erken saatlerinde çektikleri fotoğrafla boykot güzellemesi yapanlar, ilerleyen saatlerde dumura uğradılar.

Ağırlıklı ekonomik şartlardan kaynaklanan görece toplumsal avantajı, tehdit, şantaj, boykot gibi marjinal heveslere heba ettiler.

Farklı sebeplerle iktidar bileşenlerine karşı milliyetçi/muhafazakar/liberal sağ tabandaki kırgınları, küskünleri iktidar lehine konsolide ettiler.

Biraz gerginlik oldu, biraz maliyetli oldu ama iktidarın başaramadığını CHP başardı aslında.

Cumhur ittifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı.

Bence, CHP, AK Parti ve MHP’den bir teşekkürü hak ediyor.'

Şamil Tayyar'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu👇

Şamil Tayyar'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu👇
twitter.com

"Boykot gümbür gümbür geliyor.."👇

"Boykot gümbür gümbür geliyor.."👇
twitter.com

"Bazen özeleştiri yaptığınızda..."👇

"Bazen özeleştiri yaptığınızda..."👇
twitter.com

"Maalesef çırpındıkça nasıl batılacağını..." 👇

"Maalesef çırpındıkça nasıl batılacağını..." 👇
twitter.com
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"Neden soruşturmalar açılıyor?" 👇

"Neden soruşturmalar açılıyor?" 👇
twitter.com

👇

"O zaman bırakın ekstra gösteriş olarak destek vermeyi..."👇

"O zaman bırakın ekstra gösteriş olarak destek vermeyi..."👇
twitter.com

AKP milletvekilliği yaptı, 2020 yılında aktif siyaseti bıraktı.

AKP milletvekilliği yaptı, 2020 yılında aktif siyaseti bıraktı.

Gazeteci Şamil Tayyar, yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir isim. Tayyar,  2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AKP Gaziantep milletvekili olarak meclise girdi. Ancak 2018 Türkiye genel seçimlerinde aday adayı olan Tayyar, partisi tarafından aday gösterilmemişti. 2020 yılında aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Tayyar, AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini her fırsatta dile getiriyor. 1985 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Tayyar, şimdilerde gazeteci kimliğiyle televizyon kanallarında yorumlarda bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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