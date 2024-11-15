Donald Trump ve Fethullah Gülen’in “Manevi Oğlum” Dediği FETÖ Üyesi Enes Kanter El Ele: “Thank You Enes”

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, 10 sporcunun davet edildiği bir gala gecesi düzenledi. Trump’ın davetlileri arasında terörist Fethullah Gülen’in ‘manevi oğlum’ dediği FETÖ üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter de vardı. FETÖ’cü Kanter sosyal medya hesabından Trump’la samimi görüntülerini paylaştı. Videoda Trump’ın Enes Kanter'i davet ettiği ve teşekkür ettiği görülüyor. Trump'ın son olarak ise Kanter'e 'Sen muhteşemsin' dediği duyuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı başkan seçildi. 2017-2021 yılları arasında başkan olan Trump, bir kez daha ABD'nin başkanı seçildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının Türkiye'ye etkisinin ne olacağı konuşulurken son çıkan bir videonun Türkiye'de nasıl karşılanacağına dair soru işaretleri oluştu.
Trump, 10 sporcunun davet edildiği bir gece düzenledi. Davet edilenler arasında terörist Fethullah Gülen'in "manevi oğlum" dediği FETÖ'cü Enes Kanter de vardı.
Donald Trump, "Yaptığın her şey için teşekkür ederim, Enes."
Videoda son olarak Trump'ın Kanter'e "Sen muhteşemsin." dediği duyuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın