Donald Trump ve Fethullah Gülen’in “Manevi Oğlum” Dediği FETÖ Üyesi Enes Kanter El Ele: “Thank You Enes”

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, 10 sporcunun davet edildiği bir gala gecesi düzenledi. Trump’ın davetlileri arasında terörist Fethullah Gülen’in ‘manevi oğlum’ dediği FETÖ üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter de vardı. FETÖ’cü Kanter sosyal medya hesabından Trump’la samimi görüntülerini paylaştı. Videoda Trump’ın Enes Kanter'i davet ettiği ve teşekkür ettiği görülüyor. Trump'ın son olarak ise Kanter'e 'Sen muhteşemsin' dediği duyuluyor.