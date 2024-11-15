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Donald Trump ve Fethullah Gülen’in “Manevi Oğlum” Dediği FETÖ Üyesi Enes Kanter El Ele: “Thank You Enes”

Donald Trump ve Fethullah Gülen’in “Manevi Oğlum” Dediği FETÖ Üyesi Enes Kanter El Ele: “Thank You Enes”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.11.2024 - 01:08

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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, 10 sporcunun davet edildiği bir gala gecesi düzenledi. Trump’ın davetlileri arasında terörist Fethullah Gülen’in ‘manevi oğlum’ dediği FETÖ üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter de vardı. FETÖ’cü Kanter sosyal medya hesabından Trump’la samimi görüntülerini paylaştı. Videoda Trump’ın Enes Kanter'i davet ettiği ve teşekkür ettiği görülüyor. Trump'ın son olarak ise Kanter'e 'Sen muhteşemsin' dediği duyuluyor.

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ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı başkan seçildi. 2017-2021 yılları arasında başkan olan Trump, bir kez daha ABD'nin başkanı seçildi.

ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı başkan seçildi. 2017-2021 yılları arasında başkan olan Trump, bir kez daha ABD'nin başkanı seçildi.

Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının Türkiye'ye etkisinin ne olacağı konuşulurken son çıkan bir videonun Türkiye'de nasıl karşılanacağına dair soru işaretleri oluştu.

Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının Türkiye'ye etkisinin ne olacağı konuşulurken son çıkan bir videonun Türkiye'de nasıl karşılanacağına dair soru işaretleri oluştu.

Trump, 10 sporcunun davet edildiği bir gece düzenledi. Davet edilenler arasında terörist Fethullah Gülen'in "manevi oğlum" dediği FETÖ'cü Enes Kanter de vardı.

Trump, 10 sporcunun davet edildiği bir gece düzenledi. Davet edilenler arasında terörist Fethullah Gülen'in "manevi oğlum" dediği FETÖ'cü Enes Kanter de vardı.

Donald Trump, "Yaptığın her şey için teşekkür ederim, Enes."

Donald Trump, "Yaptığın her şey için teşekkür ederim, Enes."

Kanter ve FETÖ hesaplarının paylaştığı videoda Trump'la yakınlığı gözleniyor. Videoda Trump, ilk olarak Enes Kanter'i yanına çağırıyor. İkili birbirine sarılıp kameralara samimi poz verirken, Trump 'Yaptığın her şey için teşekkür ederim' diyor. Kanter ise 'Desteğin için teşekkürler' yanıtını veriyor.

Videoda son olarak Trump'ın Kanter'e "Sen muhteşemsin." dediği duyuluyor.

Videoda son olarak Trump'ın Kanter'e "Sen muhteşemsin." dediği duyuluyor.
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