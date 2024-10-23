Elebaşı Fethullah Gülen’in Ölümü Sonrası FETÖ’nün Yapılanması Belli Oldu: İşte Örgütün Yeni Şeması
Elebaşı Fethullah Gülen’in Ölümü Sonrası FETÖ’nün Yapılanması Belli Oldu: İşte Örgütün Yeni Şeması
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in hayatını kaybetmesinin ardından örgütte taht kavgaları başladı. İHA'nın haberine göre FETÖ’nün yeni yapılanması ortaya çıktı. 'Liderlik' için yarışan iki isim ise ABD grubunu yöneten Mustafa Özcan ve Almanya-İngiltere sorumlusu Abdullah Aymaz oldu.
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü saat 21.20’de ABD’de öldü. Gülen’in ölümünün ardından örgütte milyarlarca dolarlık mal varlığı ve para akışının kimin eline geçeceği merak konusu oldu.
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Gülen’in ölümünün ardından örgütte güç savaşları zirveye çıktı. İHA'nın haberine göre güç yarışının öne çıkan iki ismi var: Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz.
Örgütün yeni yapılanmasına göre ABD ayağını yöneten isim Mustafa Özcan. Özcan, Fethullah Gülen’in Pensilvanya’da en yakınındaki isimdi. Örgütün parasını Mustafa Özcan ve ‘Uzun Cevdet’ lakaplı Cevdet Türkyolu yönetiyordu.
Mustafa Özcan’ın destekçileri: İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Cevdet Türksolu, Ekrem Dumanlı, Adem Kalan. Bu isimlerin en büyük korkusu ise örgütteki rahatlarının bozulması.
Mustafa Özcan, işleyişin bozulmaması için ve çarkın dönmesi için her türlü tavizi verir. “Hizmet için gerekirse şeytanla bile istişare ederim” dediği iddia ediliyor.
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Adem Kalaç: “Uzun Cevdet”in bacanağı Kalaç’ın damatlar için en büyük güce sahip olduğu biliniyor.
Ekrem Dumanlı: Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni. Bu isimlerin çoğu karar alma mekanizmasında yer alıyor.
İsmet Aksoy: Örgütün kasası.
FETÖ’nün başına geçmek isteyen diğer isim Abdullah Aymaz. Aymaz, Almanya ve İngiltere ayağından sorumlu.
Abdullah Aymaz: Yüksek egosu ve ‘herkese farklı’ konuşabilen birisi olarak tanınıyor.
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Mustafa Yeşil: Örgüt içerisinde kredisi düşük isimlerden birisi.
Ali Ursavaş: Mustafa Yeşil ile birlikte icra heyeti dışında kaldı.
Talip Büyük: Mustafa Yeşil ile çok yakın ilişkiye sahip olduğu biliniyor. İngiltere’de örgütün parasını fonlarla çalıştırıyor.
Hüseyin Karakuş: Almanya imamı olan Karakuş, Abdullah Aymaz’ın en yakın adamlarından biri.
Bilal Karaduman: Birleşik Krallık imamı. Mustafa Yeşil'e en yakın isim.
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Örgütün icra heyeti ise şöyle:
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