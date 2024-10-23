Elebaşı Fethullah Gülen’in Ölümü Sonrası FETÖ’nün Yapılanması Belli Oldu: İşte Örgütün Yeni Şeması

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in hayatını kaybetmesinin ardından örgütte taht kavgaları başladı. İHA'nın haberine göre FETÖ’nün yeni yapılanması ortaya çıktı. 'Liderlik' için yarışan iki isim ise ABD grubunu yöneten Mustafa Özcan ve Almanya-İngiltere sorumlusu Abdullah Aymaz oldu.

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