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Fethullah Gülen’in Yeğeni Kemal Gülen Yayına Bağlanıp Teröristbaşı İçin Ağladı

Fethullah Gülen’in Yeğeni Kemal Gülen Yayına Bağlanıp Teröristbaşı İçin Ağladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 15:57

15 Temmuz darbe girişimi, kumpas davaları ve pek çok komplo girişiminin arkasında bulunan Fethullah Gülen, 83 yaşında ABD’de öldü. Gülen’in yeğeni Kemal Gülen, FETÖ yayın organına bağlanarak ağladı. Kemal Gülen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in çarşamba günü gömüleceğini söyledi.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim Pazar günü saat 21.20’de öldü. Ölüm haberini örgüte yakın hesaplar duyurdu.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim Pazar günü saat 21.20’de öldü. Ölüm haberini örgüte yakın hesaplar duyurdu.

Darbe girişimi, kumpas davaları ve pek çok krizin bir numaralı ismi Gülen’in ölümünün ardından sosyal medyada ‘gebermiş’ kelimesi ‘trend topic’ (TT) oldu.

Darbe girişimi, kumpas davaları ve pek çok krizin bir numaralı ismi Gülen’in ölümünün ardından sosyal medyada ‘gebermiş’ kelimesi ‘trend topic’ (TT) oldu.

Gülen’in yeğeni Kemal Gülen ise ABD’ye gitmek üzere havalimanında bulunurken FETÖ yayın organına bağlanarak ağladı.

Gülen’in yeğeni Kemal Gülen ise ABD’ye gitmek üzere havalimanında bulunurken FETÖ yayın organına bağlanarak ağladı.

“Hizmete devam edeceğiz” diyen Kemal Gülen Fethullah Gülen’in çarşamba günü gömüleceğini belirtti.

“Hizmete devam edeceğiz” diyen Kemal Gülen Fethullah Gülen’in çarşamba günü gömüleceğini belirtti.

Söz konusu anlar👇🏻

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Kemal Gülen'in sözlerine gelen tepkiler ise şöyle👇🏻

Kemal Gülen'in sözlerine gelen tepkiler ise şöyle👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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