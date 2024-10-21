Fethullah Gülen’in Yeğeni Kemal Gülen Yayına Bağlanıp Teröristbaşı İçin Ağladı
Fethullah Gülen’in Yeğeni Kemal Gülen Yayına Bağlanıp Teröristbaşı İçin Ağladı
15 Temmuz darbe girişimi, kumpas davaları ve pek çok komplo girişiminin arkasında bulunan Fethullah Gülen, 83 yaşında ABD’de öldü. Gülen’in yeğeni Kemal Gülen, FETÖ yayın organına bağlanarak ağladı. Kemal Gülen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in çarşamba günü gömüleceğini söyledi.
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim Pazar günü saat 21.20’de öldü. Ölüm haberini örgüte yakın hesaplar duyurdu.
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Darbe girişimi, kumpas davaları ve pek çok krizin bir numaralı ismi Gülen’in ölümünün ardından sosyal medyada ‘gebermiş’ kelimesi ‘trend topic’ (TT) oldu.
Gülen’in yeğeni Kemal Gülen ise ABD’ye gitmek üzere havalimanında bulunurken FETÖ yayın organına bağlanarak ağladı.
“Hizmete devam edeceğiz” diyen Kemal Gülen Fethullah Gülen’in çarşamba günü gömüleceğini belirtti.
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Kemal Gülen'in sözlerine gelen tepkiler ise şöyle👇🏻
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