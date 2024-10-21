Fethullah Gülen’in Yeğeni Kemal Gülen Yayına Bağlanıp Teröristbaşı İçin Ağladı

15 Temmuz darbe girişimi, kumpas davaları ve pek çok komplo girişiminin arkasında bulunan Fethullah Gülen, 83 yaşında ABD’de öldü. Gülen’in yeğeni Kemal Gülen, FETÖ yayın organına bağlanarak ağladı. Kemal Gülen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in çarşamba günü gömüleceğini söyledi.