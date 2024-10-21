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Yıllar Önce Böyle Uyarmıştı: Kamer Genç’in 2009'da TBMM'de Yaptığı Fethullah Gülen Konuşması Gündeme Geldi

Yıllar Önce Böyle Uyarmıştı: Kamer Genç’in 2009'da TBMM'de Yaptığı Fethullah Gülen Konuşması Gündeme Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 12:43

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'Meclis'in en dobrası' olarak bilinen ve 2016 yılında hayata veda eden Kamer Genç'in 2009 yılında Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma Fethullah Gülen'in ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Genç, yıllar önce başta AK Partili vekiller olmak üzere Türkiye'yi Fethullah Gülen'e karşı 'Yarın en büyük zararı siz çekeceksiniz. Türkiye’de tehlike var. Bu tehlikeyi görelim” sözleriyle uyarmıştı.

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Beş dönem milletvekilliği yapan, 2016 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayata veda eden Kamer Genç, “Meclis’in en dobra ismi” olarak tanınıyordu.

Beş dönem milletvekilliği yapan, 2016 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayata veda eden Kamer Genç, “Meclis’in en dobra ismi” olarak tanınıyordu.

Fethullah Gülen’in dün (20 Ekim) ölümünün ardından sosyal medyada Kamer Genç’in 2009 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Fethullah Gülen’in dün (20 Ekim) ölümünün ardından sosyal medyada Kamer Genç’in 2009 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

2009’da Meclis kürsüsünde Türkiye’yi Fethullah Gülen tehlikesine karşı uyaran Genç, AK Partili vekillere “Yarına en büyük zararı siz çekeceksiniz” demişti.

2009’da Meclis kürsüsünde Türkiye’yi Fethullah Gülen tehlikesine karşı uyaran Genç, AK Partili vekillere “Yarına en büyük zararı siz çekeceksiniz” demişti.

AK Partili milletvekillerinden bazıları ise Kamer Genç’in o sözlerine tepki göstermiş ve kürsüye doğru yürümüştü.

AK Partili milletvekillerinden bazıları ise Kamer Genç’in o sözlerine tepki göstermiş ve kürsüye doğru yürümüştü.

Kamer Genç’in üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalara kazınan o konuşması şöyle👇🏻

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"Ne yapmak istiyor Türkiye'de? Bunun sermayesi nereden geliyor?"

"Ne yapmak istiyor Türkiye'de? Bunun sermayesi nereden geliyor?"

“Benden iyi biliyorsunuz. Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'e gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in, bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor Türkiye'de? Bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki resimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunda çekiniyorsunuz? Yarın en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem, benim zaten düşüncelerim belli.'

“Türkiye’de tehlike var. Bu tehlikeyi görelim.”

“Türkiye’de tehlike var. Bu tehlikeyi görelim.”

'Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Ben burada belli bir, 30 senedir bu parlamentodayım. Yahu siz bir defa hiç biriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'de burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi görelim. Türkiye'de rejim gidiyor. Türkiye çok ciddi bir dönüşüm içinde.”

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