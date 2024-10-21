Yıllar Önce Böyle Uyarmıştı: Kamer Genç’in 2009'da TBMM'de Yaptığı Fethullah Gülen Konuşması Gündeme Geldi

'Meclis'in en dobrası' olarak bilinen ve 2016 yılında hayata veda eden Kamer Genç'in 2009 yılında Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma Fethullah Gülen'in ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Genç, yıllar önce başta AK Partili vekiller olmak üzere Türkiye'yi Fethullah Gülen'e karşı 'Yarın en büyük zararı siz çekeceksiniz. Türkiye’de tehlike var. Bu tehlikeyi görelim” sözleriyle uyarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beş dönem milletvekilliği yapan, 2016 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayata veda eden Kamer Genç, “Meclis’in en dobra ismi” olarak tanınıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fethullah Gülen’in dün (20 Ekim) ölümünün ardından sosyal medyada Kamer Genç’in 2009 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.
2009’da Meclis kürsüsünde Türkiye’yi Fethullah Gülen tehlikesine karşı uyaran Genç, AK Partili vekillere “Yarına en büyük zararı siz çekeceksiniz” demişti.
AK Partili milletvekillerinden bazıları ise Kamer Genç’in o sözlerine tepki göstermiş ve kürsüye doğru yürümüştü.
Kamer Genç’in üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalara kazınan o konuşması şöyle👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ne yapmak istiyor Türkiye'de? Bunun sermayesi nereden geliyor?"
“Türkiye’de tehlike var. Bu tehlikeyi görelim.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın