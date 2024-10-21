Yıllar Önce Böyle Uyarmıştı: Kamer Genç’in 2009'da TBMM'de Yaptığı Fethullah Gülen Konuşması Gündeme Geldi

'Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Ben burada belli bir, 30 senedir bu parlamentodayım. Yahu siz bir defa hiç biriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'de burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi görelim. Türkiye'de rejim gidiyor. Türkiye çok ciddi bir dönüşüm içinde.”