Elebaşı Fethullah Gülen’in Cenazesinde Yüzünü Gizleyenlerin Kimlikleri Ortaya Çıktı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 24 Ekim Perşembe günü ABD New Jersey'de stadyumda cenaze töreni düzenlendi. Cenazede örgüt üyelerinin yüzlerini gizledikleri görüldü. Twitter'da 'Haber Report' isimli kullanıcı kendisini kamufle eden FETÖ'cülerin kimliklerini paylaştı.