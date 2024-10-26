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Elebaşı Fethullah Gülen’in Cenazesinde Yüzünü Gizleyenlerin Kimlikleri Ortaya Çıktı

Elebaşı Fethullah Gülen’in Cenazesinde Yüzünü Gizleyenlerin Kimlikleri Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 12:38

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 24 Ekim Perşembe günü ABD New Jersey'de stadyumda cenaze töreni düzenlendi. Cenazede örgüt üyelerinin yüzlerini gizledikleri görüldü. Twitter'da 'Haber Report' isimli kullanıcı kendisini kamufle eden FETÖ'cülerin kimliklerini paylaştı.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Örgüt üyeleri ABD New Jersey'de Skylands Stadyumu'nda cenaze töreni için bir araya gelirken kendilerini şapka, maske ve gözlüklerle gizlemeye çalıştı.

Örgüt üyeleri ABD New Jersey'de Skylands Stadyumu'nda cenaze töreni için bir araya gelirken kendilerini şapka, maske ve gözlüklerle gizlemeye çalıştı.

X'te (Twitter) 'Haber Report' isimli hesabın özel haberine göre kendisini kamufleye etmeye çalışan FETÖcülerin bazılarının kimlikleri ortaya çıktı.

X'te (Twitter) 'Haber Report' isimli hesabın özel haberine göre kendisini kamufleye etmeye çalışan FETÖcülerin bazılarının kimlikleri ortaya çıktı.
twitter.com

Gizlenen örgüt üyeleri arasında eski binbaşı Ahmet Kalkan, eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, eski binbaşı Engin Büker'in yer aldığı iddia edildi.

Gizlenen örgüt üyeleri arasında eski binbaşı Ahmet Kalkan, eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, eski binbaşı Engin Büker'in yer aldığı iddia edildi.

2016'daki darbe girişimine karışan firari 458 asker bulunuyor. Bu isimler arasında en önemli olanı firari Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Hakkında gözaltı kararı olan Uğurlu'nun ABD'de olduğu biliniyor. Uğurlu'nun gizli belgeleri Gülen'e verdiği söyleniyor.

2016'daki darbe girişimine karışan firari 458 asker bulunuyor. Bu isimler arasında en önemli olanı firari Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Hakkında gözaltı kararı olan Uğurlu'nun ABD'de olduğu biliniyor. Uğurlu'nun gizli belgeleri Gülen'e verdiği söyleniyor.

Firari eski binbaşı Engin Büker'in FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki isimlerle irtibatı ortaya çıkmıştı.

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