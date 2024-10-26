Ahmet Hakan’dan Fethullah Gülen’in Gömülüşüne Dair Notlar: "Dini Açıdan Tuhaf Örgütsel Açıdan Garip Cenaze”

'Dini açıdan tuhaf, örgütsel açıdan garip, mekânsal açıdan tuhaf bir tören. Fazlasıyla Amerikanvari bir tören. Örgüt içi tüm gerginlikler sezilebiliyor törenden yansıyan görüntülere ve fotoğraflara. Herkesin gözünde bir hesapçılık var gibi, herkesin kafasında 40 tilki dolaşıyor gibi.'