Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ahmet Hakan’dan Fethullah Gülen’in Gömülüşüne Dair Notlar: "Dini Açıdan Tuhaf Örgütsel Açıdan Garip Cenaze”

Ahmet Hakan’dan Fethullah Gülen’in Gömülüşüne Dair Notlar: "Dini Açıdan Tuhaf Örgütsel Açıdan Garip Cenaze”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 11:15

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, ABD'deki çiftliğinde gömüldü. Cenaze töreni stadyumda gerçekleşti. Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugünkü köşe yazısında Gülen'in cenazesine dair notlarını paylaştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde ABD'de öldü. 83 yaşında ölen Gülen perşembe günü gömüldü.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde ABD'de öldü. 83 yaşında ölen Gülen perşembe günü gömüldü.

Elebaşı Gülen için New Jersey eyaletinde Skyland Stadyumu’nda tören düzenlendi. Sonrasında çiftlik arazisine gömülen Gülen’in cenazesinde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Elebaşı Gülen için New Jersey eyaletinde Skyland Stadyumu’nda tören düzenlendi. Sonrasında çiftlik arazisine gömülen Gülen’in cenazesinde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında Fethullah Gülen'in cenazesine dair görüşlerini yazdı.

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında Fethullah Gülen'in cenazesine dair görüşlerini yazdı.

Kaynak

Hakan yazısında, örgüt üyelerinin cenazede yüzlerini şapka, maske ve gözlüklerle gizlemeye çalıştığına dikkat çekti:

Hakan yazısında, örgüt üyelerinin cenazede yüzlerini şapka, maske ve gözlüklerle gizlemeye çalıştığına dikkat çekti:

"Adamların gövde gösterisine bile sinsilik egemen."

"Adamların gövde gösterisine bile sinsilik egemen."

'FETÖ’cüler, cenaze törenini güya gövde gösterisine dönüştüreceklerdi. Şöyle bir baktım:

Çoğu gövdesini saklamış. Bazı tescilli FETÖ’cülerin dışında kalanların kimi şapkalara sığınmış, kimi de maskeyle yüzünü kapatmış. Adamların gövde gösterisine bile sinsilik egemen.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Dini açıdan tuhaf, örgütsel açıdan garip tören."

"Dini açıdan tuhaf, örgütsel açıdan garip tören."

'Dini açıdan tuhaf, örgütsel açıdan garip, mekânsal açıdan tuhaf bir tören. Fazlasıyla Amerikanvari bir tören. Örgüt içi tüm gerginlikler sezilebiliyor törenden yansıyan görüntülere ve fotoğraflara. Herkesin gözünde bir hesapçılık var gibi, herkesin kafasında 40 tilki dolaşıyor gibi.'

"Uzun Cevdet başrolde."

"Uzun Cevdet başrolde."

'Son zamanlarda kendisinden o kadar çok söz edildi ki bu Cevdet’in, fotoğraflara bakarken hemen tanıdım kendisini. FETÖ denilen örgütün son günlerdeki en tartışmalı adamı bu. Para çarpma bundaymış, mülkleri üzerine yapma bundaymış.'

(Cevdet Türkyolu, sağda cenaze başında.)

"Güya Adil Öksüz'den uzak duruyorlardı."

"Güya Adil Öksüz'den uzak duruyorlardı."

'Fethullah’ın gömülme töreninde ortaya çıktı Adil Öksüz. Güya Adil Öksüz’le aralarına mesafe koyuyorlardı. Güya Adil Öksüz’den uzak durarak darbeyle ilişkilerini örtbas ediyorlardı. Adil Öksüz’ün gömülme töreninde ortaya çıkmasıyla bir FETÖ palavrası daha yerle yeksan oldu.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın