Ahmet Hakan’dan Fethullah Gülen’in Gömülüşüne Dair Notlar: "Dini Açıdan Tuhaf Örgütsel Açıdan Garip Cenaze”
Ahmet Hakan’dan Fethullah Gülen’in Gömülüşüne Dair Notlar: "Dini Açıdan Tuhaf Örgütsel Açıdan Garip Cenaze”
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, ABD'deki çiftliğinde gömüldü. Cenaze töreni stadyumda gerçekleşti. Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugünkü köşe yazısında Gülen'in cenazesine dair notlarını paylaştı.
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde ABD'de öldü. 83 yaşında ölen Gülen perşembe günü gömüldü.
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Elebaşı Gülen için New Jersey eyaletinde Skyland Stadyumu’nda tören düzenlendi. Sonrasında çiftlik arazisine gömülen Gülen’in cenazesinde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında Fethullah Gülen'in cenazesine dair görüşlerini yazdı.
Hakan yazısında, örgüt üyelerinin cenazede yüzlerini şapka, maske ve gözlüklerle gizlemeye çalıştığına dikkat çekti:
"Adamların gövde gösterisine bile sinsilik egemen."
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"Dini açıdan tuhaf, örgütsel açıdan garip tören."
"Uzun Cevdet başrolde."
"Güya Adil Öksüz'den uzak duruyorlardı."
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